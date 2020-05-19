ລັດຖະມົນຕີ ຍຸຕິທຳ ສຫລ ບໍ່ຄາດວ່າ ຈະມີການສືບສວນ ທ່ານ ໂອບາມາ ແລະ ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດການຮຽກ ຮ້ອງໂດຍປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສືບສວນສອບສວນອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອ ບາມາ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ຄາດວ່າ ກະຊວງຈະສືບສວນທ່ານ ໂອບາມາ ຫຼື ຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງເພິ່ນ, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການ ສືບສວນສອບສວນ ຣັດເຊຍ ທີ່ມີບັນຫານັ້ນ.
ທ່ານ ບາ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂດຍອ້າງເຖິງການທົບທວນ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບ ສືບສວນສອບສວນ ທີ່ນຳພາໂດຍໄອຍະການ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈອນ ເດີແຣມ ວ່າ “ສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄບດັນ, ບໍ່ວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພວກເພິ່ນຈະຢູ່ໃນ ລະດັບໃດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີໃນມື້ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄາດວ່າ ວຽກງານ ຂອງທ່ານ ເດີແຣມ ຈະນຳໄປສູ່ການສືບສວນສອບສວນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຂອງຜູ້ຊາຍທັງສອງຄົນນັ້ນ.”
ທ່ານ ບາ ໄດ້ອ້າງວ່າການສືບສວນສອບສວນຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2016 ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ ທຣຳ ເອົາຊະນະທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ປະ ກອບມີການລະເມີດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາອົງການ ສືບລັບພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ ໂອບາມາ. ແຕ່ໂດຍອ້າງອີງເຖິງການຕັດສິນຂອງ ສານສູງສຸດ ທີ່ປະກອບມີອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຂ່າວນອງນັນ Bridgegate ນັ້ນ, ທ່ານ ເວົ້າວ່າການລະເມີດອຳ ນາດທຸກອັນ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດທາງອາຍາຂອງລັດຖະ ບານກາງ.”
ຂ່າວນອງນັນທີ່ວ່ານັ້ນປະກອບມີຄວາມພະຍາຍາມໂດຍຜູ້ຮ່ວມງານຂອງອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ ນິວ ເຈີຊີ ທ່ານ ຄຣິສ ຄຣິສຕີ ເພື່ອແກ້ແຄ້ນຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງທາງການ ເມືອງ ດ້ວຍການກໍ່ໃຫ້ເກີດລົດຕິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ເທິງຂົວ George Washington. ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ສານສູງສຸດ ໄດ້ຕັດສິນຢ່າງເປັນເອ ກະສັນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ທຳການຫຼອກລວງ, ສໍ້ລາດ ບັງ ຫຼວງ ແລະ ລະເມີດອຳນາດນັ້ນ,” ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ “ບໍ່ເອົາໂທດ ກັບການກະທຳທັງໝົດນັ້ນ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ບາ ໄດ້ມີຂຶ້ນເພື່ອຕອບຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງຂອງ ທ່ານ ທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ລັດຖສະພາສືບສວນສອບສວນທ່ານ ໂອບາມາ ສຳລັບການພະຍາຍາມສືບ ສວນການສົນທະນາ ຂອງອະດີດທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ທຣຳ ກັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດ ເຊຍ ບໍ່ດົນກ່ອນທ່ານ ທຣຳ ເຂົ້າປະຈຳຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນມັງກອນ, 2017.
ການສືບສວນສອບສວນດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໄປສູ່ການສາລະພາບຜິດຂອງທ່ານຟລິນ ຕໍ່ອົງການສັນຕິ ບານກາງ ຫຼື FBI, ເປັນຄຳສາລະພາບທີ່ທ່ານ ບາ ກຳລັງຕ່າວ ປີ້ນໃນເວລານີ້. ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ ກ່າວຫາໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າທ່ານ ໂອບາມາ ໄດ້ກໍ່ “ອາ ຊະຍາກຳທາງການເມືອງ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອາເມຣິກາ” ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບ ສວນສອບສວນເລື່ອງ ຣັດເຊຍ.