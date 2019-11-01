ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ຈຳນວນນຶ່ງກຳລັງພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ອ້ອມຂ້າງຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍເພື່ອທຳການສາບານຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຊື່ສຽງແທ້ຈິງອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈົນຮອດໄລຍະໃດນຶ່ງ.
ກຸ່ມ IS ໄດ້ປະກາດການຄັດເລືອກເອົາທ້າວ ອາບູ ອິບຣາຮິມ ອາລ-ຮາຊີມີ ອາລ-ຄູຣາຊີ (Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi) ໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມອັດສຽງໄວ້ທີ່ນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວອາແມັກຂອງກຸ່ມ ແລະອ່ານໂດຍໂຄສົກຄົນໃໝ່ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
“ທ່ານແມ່ນທຸງແຜ່ນນຶ່ງຂອງທຸງຈີຮາດທັງຫລາຍ, ແລະເປັນນັກປາດຄົນນຶ່ງຂອງ ນັກປາດທັງຫລາຍ ແລະເປັນປະມຸກນຳພາທຳສົງຄາມຂອງບັນດາປະມຸກນຳພາທຳສົງຄາມທັງຫລາຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ອັດສຽງໄວ້, ອີງຕາມການແປຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ສືບລັບ ຫລື SITE Intelligence, ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການສື່ສານຂອງພວກຈີຮາດ ຫລືພວກທຳສົງຄາມສັກສິດ.
ສຽງນັ້ນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ທ່ານ ຄູຣາຊີ (Qurashi) "ໄດ້ໂຈມຕີຜູ້ປົກປ້ອງປະເທດທົ່ວອາເມຣິກາ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນມີຊື່ສຽງບໍ່ດີ."
ຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວທີ່ທັງໄດ້ຢືນຢັນກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ປະກາດຕົນເອງ, ທ້າວ ອາບູ ບາເກີ ອາລ-ແບັກດາດີ ແລະໂຄສົກຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ທ້າວ ອາບູ ຮັຊຊັນ ອາລ-ມູຮາເຈຍ ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີສິ່ງທີ່ນັກວິເຄາະເຫດການ ບາງຄົນພັນລະນາວ່າ ເປັນການເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຖີ່ຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນເວທີສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງອິນເຕີແນັດໂດຍພວກສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມ IS.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນເວັບໄຊທ໌ໂດຍຊ່ອງຂ່າວທີ່ມີການພົວພັນກັບກຸ່ມ IS ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳສາບານວ່າ ຈະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ອາເມຍ ອາລ-ມູມີນິນ, ຊຶ່ງເປັນປະມຸກຫລື Khalifah ຂອງຊາວມຸສລິມທັງຫລາຍ, ອາບູ ອິບຣາຮິມ ອາລ-ຮາຊີມີ ອາລ-ຄູຣາຊີ (Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi), ຈົ່ງຟັງ ແລະເຊື່ອຟັງເພິ່ນ.”
ຄຳເວົ້າກ່ຽວກັບການທີ່ກຸ່ມ IS ເລືອກເອົາຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ນີ້ ມີຂຶ້ນໃນເວລາບໍ່ຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ພາຍຫລັງທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ງອກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ນຳເອົາວີດິໂອກ່ຽວກັບການບຸກເຂົ້າໄປ ຂອງກອງກຳລັງທະຫານພິເສດ ໃນ ເສົາວັນຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທ້າວ ອາລ-ແບັກດາດີ ຂະນະທີ່ລາວໄປຫາທາງລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃນເຂດຢູ່ອາໄສທີ່ກວ້າງໆ ໃນແຂວງອິດລິບຂອງຊີເຣຍ ຊຶ່ງຫ່າງຈາກຊາຍແດນ ຂອງປະເທດຕິດກັບເທີກີພຽງສອງ ສາມກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ.
ນາຍພົນ ເຄັນເນັດ ແມັກເຄັນຊີຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວກ່ຽວກັບຊ່ວງນາທີສຸດທ້າຍຂອງທ້າວແບັກດາດີ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດບອກທ່ານໄດ້ວ່າ. ລາວໄດ້ຄານເຂົ້າໄປໃນຮູບ່ອນນຶ່ງກັບລູກນ້ອຍຂອງລາວສອງຄົນ ແລະ ລະເບີດຕົນເອງ.”