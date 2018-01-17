ອະດີດ ຫົວໜ້າ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ປ. ທຣຳ ຖືກຮຽກໂຕ ໄປໃຫ້ການ ເລື່ອງຣັດເຊຍ

ທ່ານ ສຕີວ ແບັນນັນ ອະດີດຫົວໜ້າດ້ານຍຸດທະສາດຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຂອງສະມາຊິກສະພາ ທີ່ພວມສືບສວນກ່ຽວ ກັບການເຂົ້າຫຍຸ້ງກ່ຽວຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016.
ທ່ານ ແບັນນັນ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຊ້ອງໜ້າຄະນະກຳມະການສືບລັບ ຂອງສະ
ພາຕໍ່າຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຫຼາຍໆຄະນະທີ່ທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຊກ
ແຊງຂອງຣັດເຊຍ.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະຕິເສດ ຂອງທ່ານແບັນນັນໂດຍການ
ອອກໝາຍເກາະຜູ້ກ່ຽວ.
ທ່ານ ແອດຳ ຊິຟ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ
ເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ບອກທ່ານແບັນນັນວ່າບໍ່ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມໃດໆ.
ທ່ານນາງ ແຊຣາ ຮັກເກິບີ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວວ່າ “ບໍ່ໄດ້ມີຜູ້ໃດ ຊຸກຍູ້ລາວວ່າໃຫ້ລາວເຮັດແນວນັ້ນແນວນີ້ ນອກເໜືອໄປຈາກການເປັນຜູ້ໂປ່ງໃສເທົ່າ.”
ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ ຣັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ “ຄວາມຮ່ວມມືມາ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຕະ
ຫຼອດໃນການສືບສວນທີ່ພວມດຳເນີນໄປຢູ່” ແລະສະພາຄວນປຶກສາກັບທຳນຽບຂາວ
ກ່ອນ ກ່ອນຕົນຈະໄດ້ຮັບເອກະສານລັບໄປ.
ທ່ານ ຊິຟ ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ທ່ານ ແບັນນັນ ຈະກັບຄືນໄປປາ ກົດໂຕຊ້ອງໜ້າຄະ
ນະກຳມະການດັ່ງກ່າວອີກ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ໜັງສືພິມ ນິວຢອກທາຍມ໌ ກໍລາຍງານວ່າ ໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ
ຣໍເບີດ ມອນເລີ້ ໄດ້ສົ່ງໝາຍເກາະ ໄປໃຫ້ທ່ານແບັນນັນ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ເພື່ອໄປ
ໃຫ້ການແກ່ຄະນະຕຸລາການ ທີ່ກຳລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການເຂົ້າພົວພັນຂອງຣັດເຊຍ
ໃນການໂຄສະນາ ຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານທຣຳ.
ທ່ານແບັນນັນ ຍັງສືບຕໍ່ປະຕິຍານວ່າ ຕົນສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣຳຢູ່. ແຕ່ສາຍພົວພັນ ຂອງທ່ານກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດລຸນຫຼັງໄດ້ຖືກນຳເອົາ ຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ກ່ຽວມາເຜີຍແຜ່ຢ່າງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບຄຳເຫັນທີ່ສຳຄັນໃນການໂຄສະນາຫາ
ສຽງ ແລະໃນລະຫວ່າງການບໍລິຫານຊຸມເດືອນຕົ້ນໆຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວໃໝ່ທີ່ຂຽນໂດຍ ທ່ານ
ໄມເກິລ ວຸຟ ທີ່ຊື່ວ່າ “Fire and Fury: Inside the Trump White House” ນັ້ນ.
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