ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ ບັງກລາແດັສ
ຢູ່ ແລະ ພວກຝ່າຍຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດສອງຄົນ ແລະ ຮັບບາດ
ເຈັບເປັນສິບຄົນໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນນຶ່ງ
ແລະ ຕຳຫຼວດ, ໃນຂະນະທີ່ປະເທດໄດ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວ
ໄປ ຫຼັງຈາກການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຖືກຂັດຂວາງໂດຍຄວາມຮຸນແຮງ. ພວກນັກຂ່າວ
ຣອຍເຕີ ຢູ່ທົ່ວປະເທດທີ່ມີ 165 ລ້ານຄົນນັ້ນ ໄດ້ເຫັນຄົນມາອອກສຽງຢູ່ຕູ້ປ່ອນບັດພຽງ
ໜ້ອຍດຽວ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປທີ່ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງເຕັມທີ່ຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບນຶ່ງ
ທົດສະວັດ ທີ່ຄາດກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານນາງ ເຊກ ຮາຊິນາ
ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສາມຕິດຕໍ່ກັນ.
ອິນເຕີແນັດໂທລະສັບມືຖືໄດ້ຖືກກີດກັ້ນ ແລະ ຖະໜົນຫົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງ
ແມ່ນເປົ່າຫວ່າງ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ພາກັນໄປປ່ອນບັດໃນບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຄົນອື່ນໆຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເຫັນພາກັນເຂົ້າໄປຫ້ອງໜ່ວຍປ່ອນບັດ ບ່ອນທີ່ມີຮູບໂປສເຕີ
ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ “ເຮືອ” ຂອງພັກ ອາວາມີ ທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດຢູ່ ເຊິ່ງມີຈຳນວນ
ໜ້ອຍກວ່າພັກຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານ ມາຣບັບ ຕາລຸກດາຣ ນຶ່ງຂອງຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຫ້າທ່ານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າງ
ບັນຫາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໂດຍເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີລະດັບການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບດຽວກັນສຳລັບ
ພັກຕ່າງໆ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທີ່
ເລືອກຕັ້ງຈາກຝ່າຍຄ້ານຢູ່ໃກ້ກັບໜ່ວຍປ່ອນບັດນະຄອນຫຼວງ ດັກກາ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້
ລົງຄະແນນສຽງ, ແລະໄດ້ສະເໜີວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກັ້ນໃຫ້ຢູ່ຫ່າງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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