ນາຍົກລັດຖະມົນຕີບັງກລາແດັສ ທ່ານນາງ ຊິກ ຮາຊິນາ ດຳລົງຕໍາແໜ່ງ ວາລະທີ່ 4 ຕິດຕໍ່ກັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີບັງກລາແດັສ ທ່ານນາງ ຊິກ ຮາຊິນາ (Sheikh Hasina) ຊະນະການເລືອກຕັ້ງສະໄໝທີ 4 ຕິດຕໍ່ກັນ ໃນຂະນະທີ່ພັກຂອງທ່ານນາງໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫຼາຍຢ່າງເດັດຂາດ ທ່າມກາງ ຜູ້ອອກໄປລົງຄະແນນສຽງທີ່ໜ້ອຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ຍ້ອນຖືກຂວ້າມບາດໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານຫຼັກ, ອົງການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະເທດ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຣອຍເຕີສ໌.
ພັກສັນນິບາດ ອາວາມີ (Awami League) ຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ຮັບ 165 ບ່ອນນັ່ງຈາກ 224 ບ່ອນນັ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາທິດ, ເຊິ່ງຜົນຂອງບ່ອນນັ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກປະກາດ, ອີງຕາມການເປີດເຜີຍທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ທີ່ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງກ່າວໄດ້.
ພັກຝ່າຍຄ້ານຫຼັກ ພັກຊາດນິຍົມບັງກລາແດັສ ຫຼື BNP ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໃນການເລື້ອງຕັ້ງ ປີ 2018 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນປີ 2014, ໄດ້ຂວ້າມບາດການເລືອກຕັ້ງ ຫຼັງຈາກ ທ່ານນາງ ຮາຊິນາ (Hasina) ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງທີ່ຈະລາອອກ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີອຳນາດທີ່ເປັນກາງດຳເນີນການຈັດການເລືອກຕັ້ງ.
ພັກ BNP ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະທ້ວງເປັນເວລາສອງມື້ໃນທົ່ວປະເທດຈົນເຖິງວັນອາທິດ, ເພື່ອຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນຫລີກລ້ຽງການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານນາງ ຮາຊິນາ ໄດ້ກ່າວຫາຝ່າຍຄ້ານວ່າ ຍຸແຍ່ໃຫ້ມີການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດ ຖະບານ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ດາກາ (Dhaka) ສັ່ນສະເທືອນ ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄົນ.
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