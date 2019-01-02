ໃນຂະນະທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີບັງກລາແດັສ ຊິກ ຮາຊີນາ ພວມກະກຽມທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ
ລັດຖະບານເປັນປະຫວັດການ ຄືສະໄໝທີສາມລຽນຕິດ ຫລັງຈາກພັກຂອງທ່ານນາງ
ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະດ້ວຍຄະແນນສຽງຖ້ວມລົ້ນ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປເມື່ອວັນອາທິດ
ທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ມີຮອຍດ່າງພ້ອຍຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງແລະການກ່າວຫາກ່ຽວກັບ
ການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ.
ຫລັງຈາກໄດ້ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະຜູ້ມີສິດ
ປ່ອນບັດ ຕະຫຼອດທັງມີລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່ອນບັດຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານບໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສູນກາງນັບບັດຄະແນນສຽງ ໂດຍພວກສະໜັບສະໜຸນພັກ
ລັດຖະບານນັ້ນພັກຈາຕີຢາ ອອຍກີຢາ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ JOK ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມພັນທະມິດ
ພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະກາດວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາ
ທິດແລ້ວ ເປັນໂມຄະ ແລະໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.
ປະທານກຸ່ມພັນທະມິດ JOK ທ່ານຄາມາລ ຮັອສເຊນ ກ່າວວ່າ "ການລັກຄະແນນ
ສຽງ" ມີຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ຮັອສເຊນ ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຂໍປະຕິເສດ ຕໍ່ຜົນການນັບບັດຄະແນນທີ່ໄດ້
ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງທີ່ໄຮ້ສາລະ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ
ໃໝ່ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທີ່ບໍ່ຂັ້ນກັບພັກໃດ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວ ກ່ຽວກັບການສໍ້
ໂກງຄະແນນແລະເວົ້າວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາທິດ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ.
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