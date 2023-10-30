ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຄົນສຳຄັນຂອງບັງກລາແດັສ ແລະສະມາຊິກພັກຂັ້ນສູງຄົນອື່ນໆ ອີກຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາໃນວັນອາທິດວານນີ້ ດ້ວຍການຄາດຕະກຳຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ທ່ານຊາລາຮູດດີນ ເມຍ (Salahuddin Mia) ກ່າວວ່າ ມີສະມາຊິກ “ພັກຊາດນິຍົມບັງກລາແດັສ (BNP) ຢ່າງໜ້ອຍ 164 ຄົນ ລວມທັງ ທ່ານເມຍຊາ ແຟກຣູລ ອິສລາມ ອາລາມເກຍ (Mirza Fakhrul Islam Alamgir) ຖືກກ່າວຫາວ່າທໍາການສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ,” ເຊິ່ງ ທ່ານ ເມຍ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຟ້ອງຕໍ່ພວກເຂົາ ເຈົ້າແລ້ວ.
ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ແມ່ນການນໍາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພັກ BNP, ແລະອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດ.
ທ່ານ ອາລາມເກຍ ອາຍຸ 75 ປີ, ເຊິ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງພັກ BNP, ໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາພາພັກດັ່ງກ່າວ, ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານຍິງຂອງພັກ BNP ແລະ ເປັນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງສະໄໝ ທ່ານນາງຄາເລດາ ເຊຍ (Khaleda Zia) ຖືກຈັບ ແລະ ຖືກຂັງຄຸກ, ເຊິ່ງລູກຊາຍຂອງທ່ານນາງໄດ້ຖືກ ເນລະເທດໄປອາໄສຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ.