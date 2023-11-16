ອົງການຄຸ້ມຄອງການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ຂອງບັງກລາແດັສ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການເລືອກຕັ້ງສະພາ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ມັງກອນປີ 2024 ຊຶ່ງການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະບອຍຄອດຫຼືບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນທັນທີຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານ ທີ່ຢ້ານວ່າການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວຈະມີການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ.
ການປະກາດມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັງກລາແດັສພວມປະສົບກັບການປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊິກ ຮາຊິນາ (Sheikh Hasina) ລາອອກ.
ມີຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນ ຮວມທັງຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການປະທ້ວງຢູ່ໃນທົ່ວບັງກລາແດັສ ເມື່ອໄວໆມານີ້.
ພັກຊາດນິຍົມບັງກລາແດັສຫຼື BNP ອັນເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ນຳໄດ້ຖືກຈັບຫຼືຖືກຫ້າມໂດຍທາງການໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກສະໜັບສະໜຸນປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ຜົນການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຖ້າທ່ານນາງຮາຊິນາ ບໍ່ຍອມລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ເພື່ອມອບອຳນາດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ.
ພັກ BNP ກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍເຄີຍໄດ້ບອຍຄອດ ການເລືອກຕັ້ງ ໃນປີ 2014 ມາແລ້ວ.
ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນແມ່ນມາຈາກລາຍງານທີ່ສະນອງໂດຍອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.