ຜູ້ປະທ້ວງ ຢູ່ບາງກອກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາສູງ ແຕ່ງຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈາກພັກປະສົມ

ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ບາງກອກ ນະຄອນຫຼວງຂອງໄທເພື່ອ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາສູງຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ຍຸຕິການຂັດຂວາງການແຕ່ງ ຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ມາຈາກພັກປະສົມ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປເມື່ອເດືອນພຶດສະພາແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງເປັນທ່າທີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ພາໃຫ້ເກີດສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາ ທີ່ຂາດສະຖຽນລະພາບ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງພາກັນຢືນທ່າມກາງສາຍຝົນທີ່ຕົກລົງມາຢ່າງໜັກ ເພື່ອສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກກອງທັບ ແລະສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສະຖາບັນດັ້ງເດີມຂອງລາດຊະວົງ.
ພັກກ້າວໄກ, ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ, ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຖິງສອງຄັ້ງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ນໍາພັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດຄົນຕໍ່ໄປ, ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຂາດການສະໜັບສະໜຸນຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ເຊິ່ງຖືກລົບກວນໂດຍແຜນການປະຕິຮູບໃໝ່ທາງການເມືອງຂອງພັກ.