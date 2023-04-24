ສາມປະເທດໃນເຂດທະເລບາລຕິກ ໄດ້ປະນາມຢ່າງແຮງ ຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງເອກອັກຄະລັດຖະກທູດຈີນປະຈຳປະເທດຝຣັ່ງ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ໂທລະພາບຝຣັ່ງ ເມື່ອໄວໆມານີ້ວ່າ ອະດີດສາທາລະນະລັດຕ່າງໆຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດບໍ່ແມ່ນປະເທດເອກະລາດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດແອັສໂທເນຍ ລັດເວຍ ແລະລີທົວເນຍ ຕ່າງກໍໄດ້ທຳການປະກາດໃນຕອນແລງຂອງຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຖືວ່າຄຳເວົ້າຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ທ່ານຫລູ ເຊຢີ (Lu Shaye) ເປັນສິ່ງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.
ນັກການທູດຈີນຄົນນີ້ ໄດ້ຖືກຖາມໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ໂທລະພາບຂ່າວ LCI ຂອງຝຣັ່ງວ່າ ທ່ານຄິດວ່າແຫຼມໄຄຣເມຍ ເປັນຂອງຢູເຄຣນຫຼືບໍ່. ທ່ານໄດ້ຕອບ ໂດຍປຽບທຽບປະເທດຕ່າງໆຂອງອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດແລະກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດໃດໆ ທີ່ໃຫ້ “ການຢືນຢັນຕໍ່ສະຖານະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນປະເທດເອກະລາດ.”
HELSINKI (AP) — The three Baltic states have strongly condemned comments by China's envoy to France who appeared to say in a recent French television interview that the former Soviet republics aren't sovereign nations. The foreign ministers of Estonia, Latvia and Lithuania in separate announcements late Saturday deemed statements by Chinese Ambassador Lu Shaye as unacceptable. The diplomat was asked in a recent interview with French news channel LCI if he thought that the Crimean Peninsula belongs to Ukraine. He replied by drawing a parallel to ex-Soviet nations and said that there is no international agreement to "solidify their status as a sovereign country."