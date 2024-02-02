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ປະທານສະພາຈາກບັນດາປະເທດບາລຕິກ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນ ທ່າມກາງການອະພິປາຍ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດ

ປະທານສະມາຊິກສະພາຂອງບັນດາປະເທດທະເລບາລຕິກ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ສະຖານທູດ ລີທົວເນຍ, ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2024. ຊ້າຍຫາຂວາ: ບັນດາປະທານທີ່ລວມມີ ທ່ານນາງວິກໂທຣິຈາ ຄະມີລິດ-ນຽລສັນ ຈາກລີທົວເນຍ, ທ່ານນາງດາຍກາ ມິຣິນາ ຈາກ ລັດເວຍ ແລະ ທ່ານລົວຣີ ຮຸສຊາ ຈາກ ແອັສໂທເນຍ.
ປະທານສະມາຊິກສະພາຂອງບັນດາປະເທດທະເລບາລຕິກ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ສະຖານທູດ ລີທົວເນຍ, ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2024. ຊ້າຍຫາຂວາ: ບັນດາປະທານທີ່ລວມມີ ທ່ານນາງວິກໂທຣິຈາ ຄະມີລິດ-ນຽລສັນ ຈາກລີທົວເນຍ, ທ່ານນາງດາຍກາ ມິຣິນາ ຈາກ ລັດເວຍ ແລະ ທ່ານລົວຣີ ຮຸສຊາ ຈາກ ແອັສໂທເນຍ.

ປະທານສະພາຈາກ​ບັນດາປະເທດໃນເຂດທະເລ ບາລຕິກ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ກັບ​ ຢູ​ເຄຣນ ທ່າມກາງ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ຕໍ່​ ຢູ​ເຄຣນ ມີ​ຜົນທີ່​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ພາກພື້ນ ​ອິນ​ໂດ-ປາຊີ​ຟິກ.

ໃນອາທິດນີ້, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກ ລັດເວຍ, ລິທົວເນຍ ແລະ ແອັສໂທເນຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນ, ດ້ວຍການເຈລະຈາກັບສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ, ລວມທັງປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານໄມຄ໌໌ ຈອນສັນ, ແລະບັນດາເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ຈອນສັນ ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ ທ່ານໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບ "ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ" ແລະ "ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຂັດຂວາງ​ໄພຂົ່ມຂູ່ ເຊັ່ນຈາກ ຈີນ, ຣັດເຊຍ, ແລະ ອີຣ່ານ" ໃນລະຫວ່າງການພົບປະຂອງທ່ານ ກັບຜູ້ນໍາສະພາຂອງປະເທດໃນຂົງເຂດທະເລບາລຕິກໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​, ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ອະພິປາຍ​ ຂອງ​ສະ​ພາສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄັ້ງໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ​, ໂດຍ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແມ່ນໄດ້ອາໄສ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຈາກ​ບັນ​ດາປະ​ເທດ​ພັນທະມິດຕາ​ເວັນ​ຕົກ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ຕໍ່ສູ້ຕ້ານ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ​ ຣັດ​ເຊຍ, ເຊິ່ງມາ​ຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນ​ເປັນເວ​ລາ​ສອງ​ປີ​ແລ້ວ.

ແຜນທີ່ ຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ ແລະບັນດາປະເທດທະເລບາລຕິກ ເຊັ່ນ: ແອັສໂທເນຍ, ລັດເວຍ ແລະ ລິທົວເນຍ.
ແຜນທີ່ ຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ ແລະບັນດາປະເທດທະເລບາລຕິກ ເຊັ່ນ: ແອັສໂທເນຍ, ລັດເວຍ ແລະ ລິທົວເນຍ.

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