ບາຫຼີ ຕ້ອນຮັບຖ້ຽວບິນທໍາອິດ ຈາກປະເທດຈີນ ໃນຂະນະທີ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ບັງຄັບພະຍາດໂຄວິດ

ຖ້ຽວບິນ ທີ່ບິນໂດຍກົງຈາກປະເທດຈີນ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ທີ່ເກາະຕາກອາກາດບາຫຼີຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຮອບເກືອບ 3 ປີ ລຸນຫຼັງເສັ້ນທາງບິນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຢຸດຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ AP.
ມີຜູ້ໂດຍສານຢ່າງໜ້ອຍ 210 ຄົນ ທີ່ນັ່ງມາໃນຖ້ຽວບິນຮັບເໝົາ ທີ່ດໍາເນີນງານໂດຍສາຍການບິນ ລາຍອອນ ແອ (Lion Air) ຈາກເມືອງເສິນເຈິ້ນ ແຂວງກວາງຕຸ້ງ, ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນບາງຄົນ ທີ່ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນບາຫຼີ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ມີໂອກາດເດີນທາງມາທ່ຽວຕ່າງປະເທດອີກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານຂອງຈີນໄດ້ຍຸຕິຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ແອນ ເປ (An Pei) ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ທີ່ເດີນທາງມາກັບເຮືອບິນ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະຜ່ອນຄາຍຫຼາຍ, ມັນເປັນເວລາດົນແລ້ວທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເດີນທາງອອກນອກປະເທດ.”
ຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງທີ່ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍົກເລີກຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບການເດີນທາງ, ໂດຍໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 8 ມັງກອນແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງບັງເອີນເປັນຊ່ວງເວລາດຽວກັນກັບການເລີ້ມຕົ້ນປີໃໝ່ຈີນ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ເສັ້ນທາງການບິນ ແຕ່ເສິນເຈິ້ນຫາບາຫຼີ ຈະດໍາເນີນງານພຽງອາທິດລະຄັ້ງ ໃນຊ່ວງການປະຕິບັດງານເລີ້ມຕົ້ນ. ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງທ່ານດານັງ ແມນດາລາ ປຣີຮານໂຕໂຣ (Danang Mandala Prihantoro), ເຊິ່ງເປັນໂຄສົກຂອງສາຍການບິນລາຍອອນແອ.
ອິນໂດເນເຊຍ ວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຈີນ 255,000 ຄົນ ສໍາລັບປີ 2023 ນີ້, ເຊິ່ງອິນໂດເນເຊຍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ໃນໄລຍະເດືອນມັງກອນ ຫາເດືອນຕຸລາ ປີ 2022 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຈີນພຽງແຕ່ 94,924 ເທົ່ານັ້ນ. ປົກ ກະຕິແລ້ວ ໃນແຕ່ລະປີ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈາກປະເທດຈີນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນ ໃນຊ່ວງກ່ອນການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19.