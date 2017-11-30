ສອງມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ທ້ອງຟ້າ ໃນເກາະບາຫລີ ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດຂອງອິນເນເຊຍ
ໄດ້ປົກຄຸມດ້ວຍຄວັນສີດຳຂະໜາດໃຫຍ່ ຈາກຂີ້ເຖົ່າຂອງພູໄຟ, ຊຶ່ງສະໜາມບິນນາໆ
ຊາດຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປິດໃຫ້ບໍລິການຄືນແລ້ວ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ສະໜາມບິນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຖືກປິດລົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນຈັນ ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາພູໄຟ ອາກັງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ສົ່ງຂີ້ເຖົ່າຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ສູງເຖິງ 7 ພັນ 6 ຮ້ອຍແມັດ.
ມີຖ້ຽວບິນຫຼາຍກວ່າ 400 ຖ້ຽວ ທັງເຂົ້າແລະອອກຈາກເກາະບາຫລີ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ
ໃນຕອນນັ້ນ, ແລະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ.
ໃນທີ່ສຸດ ຂີ້ເຖົ່າພູໄພກໍໄດ້ປ່ຽນທິດທາງ ໃນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ການບິນ
ຕັດສິນໃຈ ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກຳກັບເລື່ອງການຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນໃນເກາະບາຫລີ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍ 100 ພັນຄົນ
ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນ 10 ກິໂລແມັດ ຂອງພູໄຟອາກັງ ຍ້ອນມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ການລະເບີດຂອງພູໄຟ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນທຸກຂະນະ.
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