ກາແຣັດ ເບລ ໄດ້ເຮັດຄະແນນໃນການຍິງປະຕູລູກໂທດໃນນາທີ ທີ 82 ຂອງການແຂ່ງຂັນ ເຮັດໃຫ້ຄະແນນຂອງທີມເວລສ໌ ຈາວກັນ 1 ຕໍ່ 1 ກັບຄະແນນທີ່ ທິມ ເວຍ ສາມາດຍິງປະຕູໃນເຄິ່ງທຳອິດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນການກັບຄືນໄປຮ່ວມແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ຂອງປະເທດທັງສອງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ເວຍ ແມ່ນລູກຊາຍຂອງອະດີດນັກຫຼິ້ນປະຈຳປີຂອງອົງການ FIFA ແລະເວລາ ນີ້ເປັນປະທານາທິບໍດີໄລບີເຣຍ ທ່ານຈອຣຈ໌ ເວຍ ໄດ້ເຮັດຄະແນນຫຼັງຈາກມີການສົ່ງບານໃຫ້ ຈາກຄຣິສຕຽນ ພູລິຊິກ ໃນນາທີ ທີ 36.
ໃນການກັບຄືນໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຫາຍໜ້າໄປໃນປີ 2018 ສະຫະລັດປາກົດວ່າພວມກ້າວໄປສູ່ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ. ແຕ່ວອກເກີ ຊິມເມີແມນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເບລ ລົ້ມ ຈາກຂ້າງຫຼັງ ແລະກຳມະການ ອັບດູລຣາມານ ອາລ-ຈັສຊິມ ຈາກປະເທດກາຕ້າ ຈຶ່ງຊີ້ໄປໃສ່ຈຸດທີ່ລົ້ມ.
ເບລ ໄດ້ເຕະລູກທູດໄປທາງຂ້າງຊ້າຍຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູ ແມັດ ເທີນເນີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍື້ໄປເຖິງ ຊຶ່ງເປັນການເຮັດປະຕູຄັ້ງທີ 41 ຂອງລາວໃນການປາກົດໂຕຢູ່ເທິງເວທີລະຫວ່າງປະເທດ ແລະເຮັດໃຫ້ຄະແນນໃຫ້ແກ່ທີມເວລສ໌ໃນການແຂ່ງເຕະບານໂລກເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ປີ 1958 ເປັນຕົ້ນມາ.
ການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງສະຫະລັດແມ່ນການແຂ່ງຂຂັນທີ່ສຳຄັນເປັນພິເສດກັບທີມອັງກິດໃນມື້ວັນສຸກ ຊຶ່ງເປັນມື້ດຽວກັນກັບທີມຂອງເວລສ໌ຈະສູ້ກັບອີຣ່ານ.
ສ່ວນບູກາໂຢ ຊາກາ ແລະມາກັສ ຣາສຟອດ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ການເສຍໄຊໃນການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມຢູໂຣບໄວ້ຢູ່ຂ້າງຫຼັງພວກເຂົາ ໂດຍສົມທົບກຳລັງກັນເຮັດຄະແນນໃຫ້ແກ່ທີມອັງກິດຊະນະອີຣ່ານ 6 ປະຕູຕໍ່ 2 ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງມື້ວັນຈັນ ໂຄດີ ກັກໂປ ແລະນັກເຕະແທນ ເດວີ ຄລາສເຊນ ກໍໄດ້ເຮັດຄະແນນໃນຕອນທ້າຍໆຂອງການແຂ່ງຂັນ ເຮັດໃຫ້ທີມເນເທີແລນຊະນະທີມເຊເນການ 2 ປະຕູ ຕໍ່ 0.