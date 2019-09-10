ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ກຳລັງປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ສະຖາພາບການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ແກ່ພວກທີ່ມາຈາກເກາະບາຮາມັສ ທີ່ຖືກກະທົບໂດຍເຮີຣິເຄນ, ຊຶ່ງເປັນການອະນຸຍາດ ໃຫ້ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດເປັນໄລຍະສັ້ນນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາກຳລັງລົມກັບຫລາຍຄົນຢູ່" ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມາຈາກມາຮາມັສ ຕ້ອງມີເອກະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ ...ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ສົມຄວນຢູ່ໃນມາຮາມັສເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມມີພວກທີ່ບໍ່ດີຫລາຍ, ພວກສະມາຊິກຂອງແກັ່ງທີ່ບໍ່ດີຫລາຍຈຳນວນນຶ່ງ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງທັງຫລາຍຈາກລັດຟລໍຣິດາ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເອົາສະຖານະພາບທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ຊ່ວຍຄົນທີ່ມາຈາກເຮຕິ, ແອລຊາລວາ ດໍ, ແລະຮອນດູຣັສ ທີ່ທ່ານທຣຳພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຸຕິນັ້ນ ໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເປັນຄົນອາໄສຢູ່ໃນເກາະມາຮາ ມັສ.
ທ່ານ ມາກ ມໍແກນ (Mark Morgan), ວ່າການກຳມາທິການຂອງກົມພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງເລັ່ງຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນມາຮາມັສ. ແຕ່ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ມີຄົນທີ່ອາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ຫລືບໍ່.
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ມີຄົນທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຫລາຍຮ້ອຍຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ຂຶ້ນເຮືອຂ້າມຟາກ ໃນເກາະມາຮາມັສ ຍ້ອນບໍ່ມີວີຊາເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດນັ້ນ, ທ່ານມໍແກນ (Morgan) ເວົ້າວ່າ ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜິດພາດ ແລະເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກ "ຄວາມສັບສົນ."