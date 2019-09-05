ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບາຮາມາສ ທ່ານ ຮູເບີດ ມິນນິສ ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະເຮັດທຸກຢ່າງທີ່
ຈຳເປັນ ເພື່ອດຳເນີນການກູ້ໄພ ແລະ ຟື້ນຟູຫຼັງຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ໂດຣຽນ ໄດ້ທຳ
ລາຍປະເທດໝູ່ເກາະໃນທະເລ ຄາຣີບຽນ ນັ້ນ.
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຈະມີຂ່າວທີ່ເປັນຕາຢ້ານເພີ່ມເຕີມ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນໄດ້
ເຫັນສະພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າເກົ່າ ໃນສິ່ງທີ່ພາຍຸໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ພັດທະລົ່ມຢູ່
ເກາະ ແກຣນ ບາຮາມາ ແລະ ອາບາໂກ ດົນເກືອບສອງມື້ ພ້ອມກັບຝົນທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ
ຖ້ວມ ແລະ ນ້ຳຂຶ້ນຈາກພາຍຸ, ພ້ອມກັບລົມທີ່ມີຄວາມແຮງສູງເຖິງ 195 ກິໂລແມັດຕໍ່
ຊົ່ວໂມງ.
ທ່ານ ມິນນິສ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້
ເສຍຊີວິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແມ່ນ 20 ຄົນຢູ່ເກາະ ອາບາໂກ ແລະ ວ່າບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຄາດວ່າ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ໃນຖານະເປັນນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮັບປະກັນບັນດາທ່ານວ່າ ຈະບໍ່ມີການປະຕິບັດການໃດໆ
ຖືກກີດກັ້ນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຍັງຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ, ໃຫ້ອາຫານຜູ້ທີ່ອຶດຫິວ ແລະ
ໃຫ້ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່. ການຕອບສະໜອງຂອງພວກເຮົາຈະ
ເປັນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ມື້ຕໍ່ມື້, ອາທິດຕໍ່ອາທິດ, ເດືອນຕໍ່ເດືອນ ຈົນກວ່າຊີວິດ
ຂອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາຈະກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິໃນລະດັບໃດນຶ່ງ.”
ໃນການກ່າວເຖິງລະດັບຂອງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ບາຮາມາສ ຈະປະເຊີນນັ້ນ, ທ່ານ ມິນນິສ
ໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າ “ເປັນນຶ່ງໃນວິກິດການລະດັບຊາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ
ປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ໝູ່ບ້ານທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຫາຍໄປໝົດ ແລະ ຫາດຊາຍຕ່າງໆທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນັກທ່ອງ
ທ່ຽວແມ່ນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕຶກອາຄານ, ລົດທີ່ຖືກທຳລາຍ, ແລະ
ຊາກສົບຂອງປະຊາຊົນ.
ສະມາຊິກສະພາຂອງ ບາຮາມາສ ທ່ານ ອີຣາມ ລູວິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕອນນີ້ມັນມີຫຼາຍ
ຢ່າງທີ່ລະບຸບໍ່ໄດ້, ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.”
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຊາຍຝັ່ງ ແລະ ກຸ່ມ
ນັກກວດຄົ້ນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ບັນດານັກກູ້ໄພໄປຊ່ວຍເຫຼືອ. ກອງທັບເຮືອ ອັງກິດ,
ອົງການກາແດງ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍກຳລັງຮີບນຳເອົາອາຫານ, ຢາ
ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຊະນິດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຕ້ອງການໄປໃຫ້.
ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ລົມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມິນນິສ ໃນວັນພຸດ
ວານນີ້, ແລະ ໄດ້ຮັບປະກັນທ່ານວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສະໜອງ “ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະ
ສົມທຸກຢ່າງໃຫ້,” ແລະ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ເຖິງ
ປະຊາຊົນ ບາຮາມາສ ສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຊີວິດ.