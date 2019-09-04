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ເກາະ ບາ​ຮາ​ມາ​ສ ເລີ່ມ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ ໂດ​ຣຽນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ພາ​ຍຸ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ຕໍ່ ສະ​ຫະ​ລັດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ບາ​ຮາ​ມາ​ສ ທ່ານ ຮູ​ເບີດ ມິ​ນ​ນິ​ສ, ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ນາ​ສ​ຊໍ, ບາ​ຮາ​ມາ​ສ, 3 ກັນ​ຍາ 2019. REUTERS/Marco Bello

ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃນ​ເກາະ ບາ​ຮາ​ມາ​ສ ຈ​ະແມ່ນ​ການ​ກູ້​ໄພ ແລະ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ສະ​ພາບ​ການ​
ຕ່າງໆໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກແກນຫຼັກຂອງພາຍຸເຮີຣິເຄນ ໂດຣຽນ ໄດ້ເຄື່ອນຂຶ້ນໄປ
ທິດເໜືອໃນທີ່ສຸດ ລຸນຫຼັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໝູ່ບ້ານຕ່າງໆຖືກນ້ຳຖ້ວມ, ພັດເອົາຫຼັງຄາຈາກ
ອອກຈາກຕຶກຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນຕ້ອງການໆຊ່ວຍເຫຼືອ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ ຮູ​ເບີດ ມິນ​ນິ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ 7 ຄົນ​
ຈາກພາຍຸດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຕົວເລກທີ່ວ່ານັ້ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກ. ທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າ,
“ຈະບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ແຫຼ່ງຂັບພະຍາກອນໃດໆຖືກຍັບຢັ້ງໄວ້” ໃນການຕອບຮັບ
ມືກັບໄພພິບັດ.

ສູນ​ກາງ​ພາ​ຍຸ​ເຮີ​ຣິ​ເຄ​ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ນ້ຳ​ທີ່​ຖ້ວມ​ໃນ​ເກາະ ແກ​ຣນ
ບາຮາມາ ແລະ ອາບາໂກ ໜ້າຈະເລີ່ມຫຼຸດລົງຢ່າງຊ້າໆ.

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂັດ​ຂວາງ ​ຍ້ອນ​ພາ​ຍຸ​ທີ່​ພັດ​ຍາວ​ນານ ໃນ​ຂະ​ນະ​
ທີ່ມັນປົກຄຸມເກາະດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ພັດທະລົ່ມບໍລິເວນດັ່ງກ່າວດ້ວຍລົມ ແລະ ຝົນທີ່
ແຮງ, ເຮັດໃຫ້ທາງແລ່ນຂອງເຮືອບິນຢູ່ສະໜາມບິນ ແກຣນ ບາຮາມາ ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ.

ອົງ​ການ​ກາ​ແດງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພາ​ຍຸ ໂດ​ຣຽນ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ຫຼື ໄດ້
ທຳລາຍເຮືອນຢູ່ເກາະ ແກຣນ ບາຮາມາ ແລະ ອາບາໂກ ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງ ແລະ ວ່າປະ
ຊາຊົນ 62,000 ຄົນມີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳທີ່ສະອາດ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້
ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນປະມານ 60,000 ຄົນຕ້ອງການອາຫານຫຼັງຈາກພາຍຸດັ່ງກ່າວ.

ພາ​ຍຸ​ໂດ​ຣຽນ ແມ່ນ​ໄດ້​ອ່ອນ​ກຳ​ລັງ​ລົງ​ແລ້ວ ແຕ່​ຍັງ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ພື້ນ​ທີ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​
ສຽງໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ.

ສູນ​ກາງ​ພາ​ຍຸ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້​ວ່າ ພາ​ຍຸ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ
ນຳພາລົມທີ່ມີຄວາມແຮງ 175 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຈະເຄື່ອນທີ່ “ຢ່າງອັນຕະ
ລາຍເຂົ້າໃກ້” ຊາຍຝັ່ງຂອງລັດ ຟລໍຣິດາ ແລະ ລັດ ຈໍເຈຍ ໃນລະຫວ່າງກາງເວັນ ແລະ
ຮອດຕອນຄ່ຳຂອງວັນພຸດມື້ນີ້. ລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ແລະ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ແມ່ນຈະ
ຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງມັນສຳລັບວັນພະຫັດ ແລະ ວັນສຸກ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ພາ​ຍຸ ໂດ​ຣຽນ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ຂຶ້ນ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕາມ,
ມັນຍັງຈະນຳເອົາຝົນທີ່ຕົກໜັກມານຳ, ລົມທີ່ພັດແຮງທີ່ຈະຂະຫຍາຍອອກໄປໄກຈາກ
ຈຸດໃຈກາງ ແລະ ມີຄື້ນທະເລສູງຫາເຂດຊາຍຝັ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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