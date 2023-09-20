ກອງທັບຂອງປະເທດ ອາເຊີໄບຈານ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ໄດ້ລະດົມຍິງໃສ່ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງ ນາກໍໂນ-ກາຣາບັກ, ເຊິ່ງແມ່ນພາກພື້ນທີ່ຖືກແຍກອອກໄປ ທີ່ຊົນເຜົ່າ ອາເມເນຍ ໄດ້ຄວບຄຸມ, ທ່າມກາງການຮຽກຮ້ອງຂອງສາກົນໃຫ້ຢຸດການ ເປັນປໍລະປັກນັ້ນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອົບພະຍົບປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ອາເຊີໄບຈານ ໄດ້ເປີດສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າການປະຕິບັດການ “ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ ໄດ້ໃຊ້ສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊຸມນຸມປະຈຳອາທິດຂອງເພິ່ນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍ “ຢຸດເຊົາສຽງປືນຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ ແລະ ເຮັດທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ແກ້ໄຂຢ່າງສັນຕິ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ໌ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການຕໍ່ສູ້ໃນທັນທີ ແລະ ໃຫ້ທຸກຝ່າຍເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອນຳເອົາສັນຕິພາບໄລຍະຍາວ ມາສູ່ພາກພື້ນນັ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງໂຄສົກຂອງທ່ານ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝ່າຍຕ່າງໆ “ຢຸດການເປັນປໍລະປັກ ແລະ ປ້ອງກັນການບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ລົມໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີ ອາເຊີໄບຈານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາເມເນຍ ທ່ານ ນິໂກລ໌ ປາຊິນຢານ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ