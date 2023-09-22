ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຊົນເຜົ່າອາເມເນຍ ໃນເຂດນາໂກໂນ-ກາຣາບາກ ໄດ້ພົບປະໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກັບລັດຖະບານອາເຈີບາຍຈານ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງເຂດທີ່ແຍກໂຕດັ່ງກ່າວ.
ການເຈລະຈາທີ່ເມືອງເຢບລັກ ໃນອາເຈີບາຍຈານ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກພວກນັກລົບໃນເຂດນາໂກໂນ-ກາຣາບາກ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະວາງອາວຸດ ເພື່ອຍຸຕິການບຸກໂຈມຕີຂອງກຳລັງອາເຈີບາຍຈານ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ມີລາຍງານວ່າ ສຽງປືນໄດ້ດັງຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດຢູ່ທີ່ຫົວເມືອງໃຫຍ່ສຸດ ຂອງເຂດ ນາໂກໂນ-ກາຣາບາກ ຊຶ່ງຊາວອາເມເນຍເອີ້ນວ່າ ສເຕປານາເກີດ ແລະອາເຈີບາຍຈານເອີ້ນວ່າ ຄານແຄນດີ. ພວກຊົນເຜົ່າອາເມເນຍໄດ້ກ່າວຫາອາເຈີບາຍຈານວ່າ ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ຊຶ່ງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເຈີບາຍຈານໄດ້ປະຕິເສດ.
ຣັດເຊຍ ຊຶ່ງມີກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ 5,000 ຄົນອອກຈາກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.