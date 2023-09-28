ອາເຊີໄບຈານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຈັບຕົວອະດີດຫົວໜ້າລັດຖະບານແບ່ງແຍກດິນແດນ ນາກໍໂນ-ກາຣາບັກ ໃນຂະນະທີ່ລາວໄດ້ພະຍາຍາມຫຼົບໜີ ເຂົ້າໄປໃນ ອາເມເນຍ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງ ອາເຊີໄບຈານ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.
ຫ້ອງການປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນຂອງ ອາເຊີໄບຈານ ໄດ້ປະກາດການຈັບຕົວທ່ານ ຣູເບັນ ວາດານຢານ, ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດປະສົງຂອງປະເທດເພື່ອຮັກສາການຄວບຄຸມພາກພື້ນ ນາກໍໂນ-ກາຣາບັກ ຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼັງຈາກກອງທັບຂອງ ອາເຊີໄບຈານ ໄດ້ຍຶດເອົາພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ຈາກການຄວບຄຸມຂອງຊົນເຜົ່າ ອາເມເນຍ.
ທ່ານ ວາດານຢານ ໄດ້ຖືກນຳຕົວໄປນະຄອນຫຼວງ ບາກູ ຂອງ ອາເຊີໄບຈານ, ແລະ ຖືກມອບຕົວໃຫ້ “ອົງກອນທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ,” ເຊິ່ງຊະຕາກຳຂອງລາວຈະຖືກຕັດສິນ, ອີງຕາມຫ້ອງການເຂດປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນລັດຖະບານ ອາເຊີໄບຈານ.
ທ່ານ ວາດານຢານ ໄດ້ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຂອງລາວໃນ ຣັດເຊຍ ໃນຖານະເປັນເຈົ້າຂອງທະນາຄານການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນ. ລາວໄດ້ຍ້າຍໄປພາກພື້ນ ນາກໍໂນ-ກາຣາບັກ ໃນປີ 2022 ແລະ ໄດ້ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນຫົວໜ້າລັດຖະບານ ຂອງພາກພື້ນນັ້ນ ຈົນຮອດເວລາລາວລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃນຕົ້ນປີນີ້.