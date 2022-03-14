ເບຣັນ ເຣໂນລ (Brent Renaud) ນັກຂ່າວອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມີຊື່ສຽງຖືກຍິງຕາຍທີ່ຢູເຄຣນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເວລາລົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຍິງໃກ້ດ່ານກວດແຫ່ງນຶ່ງ.
ກະຊວງພາຍໃນຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຣໂນລໄດ້ຖືກຍິງທີ່ເມືອງອິບປິນ ຊຶ່ງເປັນບໍລິເວນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງກິຢິບ ທີ່ຖືກຍິງຖະຫຼົ່ມຢ່າງໜັກໂດຍທະຫານຣັດເຊຍ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້.
ນັກສ້າງຮູບເງົາອາຍຸ 50 ປີທ່ານນີ້ ໄປຈາກເມືອງລິດໂຕຣອກ ໃນລັດອາແກນຊໍ (Little Rock) ເດີນທາງໄປປະເທດຢູເຄຣນເພື່ອເກັບກຳຮູບພາບສຳລັບສ້າງສາລະຄະດີກ່ຽວກັບພວກອົບພະຍົບ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານເຣໂນລເດີນທາງໄປໃນລົດຄັນດຽວກັນ ກັບນັກຂ່າວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍໂຄລອມເບຍ ຮວານ ອາເຣດອນໂດ (Juan Arredondo) ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຍິງ.
ທ່ານອາເຣດອນໂດ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ກ່າວເຖິງການໂຈມຕີ ໃນວີດີໂອທີ່ຖ່າຍໂດຍນັກຂ່າວອີຕາລີ ນາງອານນາລີຊາ ກາມິລລີ ທີ່ໂຮງໝໍນະຄອນຫຼວງກີຢິບ.
ທ່ານອາເຣດອນໂດ ກ່າວໃນວີດີໂອ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ທາງອອນລາຍນ໌ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຂ້າມຂົວແຫ່ງທຳອິດທີ່ເມືອງອິບປິນ ພວກເຮົາຈະໄປຖ່າຍເອົາອົບພະຍົບທີ່ເດີນທາງອອກໜີ. ພວກເຮົາໄດ້ຂ້າມດ່ານກວດ ແລະພວກເຂົາເລີ້ມຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ພວກເຮົາ.”
ທ່ານອາເຣດອນໂດ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຣໂນລ ໄດ້ຖືກຍິງທີ່ກ້ານຄໍ. ທັງທ່ານແລະທ່ານເຣໂນລ ແມ່ນເຮັດວຽກເປັນນັກຂ່າວໃຫ້ແກ່ມູນນິທິນີແມນ (Nieman) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮາເວີດ ແຕ່ປີ 2018 ຫາ 2019.
ຕຳຫຼວດໃນເຂດນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງກ່າວວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ພວກນັກຂ່າວທັງສອງ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອະດີດເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈແລະກ່າວຍ້ອງຍໍທ່ານເຣໂນລໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ກ່າວເຖິງການໂຈມຕີນີ້ວ່າ “ມັນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວອີກອັນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການເອົາມາດຕະການແບບບໍ່ມີການເລືອກປະຕິບັດຂອງວັງເຄູຣັມລິນ.
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