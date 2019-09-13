ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ, ກຳລັງປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍງານທີ່ເວົ້າວ່າ ອິສຣາແອລໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນດັກຟັງ ຢູ່ໃກ້ທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນ "ເລື້ອງທີ່ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາຢ່າງສິ້ນເຊີງເລີຍ."
ໂຄສົກສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິສຣາແອລ ປະຈຳນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານ ອີລາດ ສໂຕຣເມເຢີ (Elad Strohmayer) ກໍໄດ້ປະເສດຕໍ່ລາຍງານທີ່ຂຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງໜັງສືພິມ Politico ນັ້ນເຊັ່ນກັນ ໂດຍໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ອິສຣາແອລບໍ່ໄດ້ທຳການສອດແນມຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ສຸດເທົ່ານັ້ນ."
ຈາກນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກໍປາກົດວ່າ ມີຄວາມເຫັນພ້ອມກັບອິສຣາແອລ. ໃນເວລາທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ສະໜາມຫຍ້າຂອງທຳນຽບຂາວນັ້ນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອດອກວ່າ” ອິສຣາແອລຈະໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີໃນການຕິດຕາມສອດແນມ ຢູ່ນອກທຳນຽບຂາວ.
ໜັງສືພິມ Politico ໄດ້ລາຍງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ເຊື່ອວ່າອິສຣາແອລ ທີ່ເປັນປະເທດພັນທະມິດໃກ້ຊິດກັບສະຫະລັດ ອາດຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນດັກຟັງ ທີ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃກ້ທຳນຽບຂາວ ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຫລໍ່ແຫລມຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຂອງປະເທດນັ້ນ.
ອຸປະກອນຕິດຕາມສອດແນມອັນນ້ອຍໆ ທີ່ມັກເອີ້ນກັນວ່າ ສຕິງເຣສ໌ (StingRays) "ຂ້ອນຂ້າງວ່າມີເຈດຕະນາທີ່ຈະສອດແນມເບິ່ງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ຢູ່ໃນໜັງສືພິມ Politico. ແຕ່ລາຍງານນັ້ນ ກໍເວົ້າຕື່ມວ່າ "ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມເຮັດແນວນັ້ນ ຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຫລືບໍ່.”
ພວກອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດຫລາຍຄົນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Politico ວ່າ ການວິໄຈເບິ່ງອຸປະກອນທີ່ວ່າເຫລົ່ານີ້ ໂດຍອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ແລະອົງການອື່ນຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຊື່ອມໂຍງອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້ ໃສ່ກັບພວກນັກສືບອິສຣາແອລ. ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫລົ່ານີ້, ລາຍງານນັ້ນ ເວົ້າວ່າລັດຖະບານສະຫະລັດ ສະຫລຸບວ່າ ພາຍໃນສອງປີຜ່ານມາເປັນໄປໄດ້ວ່າ ອິສຣາແອລເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງການເອົາອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄປໃສ່ໄວ້ຢູ່ນັ້ນແທ້.
ໜັງສືພິມ Politico ອະທິບາຍວ່າ ແຫລ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ ແມ່ນ "ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້" ແລະອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກວດພົບແຕ່ດົນມາແລ້ວ.
ສອງປີກອ່ນ, ມີອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມຫລໍ່ແຫລມຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໃນໄລຍະທີ່ມີໂຄງການສືບສວນ ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະຫະລັດກໍບໍ່ໄດ້ກະທຳການໃດໆ ຕໍ່ອິສຣາແອລທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃນການກ່າວຫານີ້. ລາຍງານດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການກະທຳທີ່ຢູ່ໃນການກ່າວຫານັ້ນ ຍ້ອນສາຍສຳພັນອັນໃກ້ຊິດຫລາຍຂອງທ່ານ ທຣຳກັບທ່ານເນຕັນຢາຮູ.