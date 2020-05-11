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ທາງການລາວ ອະນຸຍາດໃຫ້ ແຮງງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເດີນທາງກັບຄືນ ມາລາວໄດ້

ແຮງງານລາວ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເດີນທາງກັບຄືນມາລາວ ຈາກປະເທດໄທ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງການລາວ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດໄດ້ ໂດຍຜ່ານຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 1 ແລະດ່ານວັງເຕົ່າ.

ທາງການລາວອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເດີນທາງກັບຄືນມາລາວໄດ້ໂດຍຜ່ານຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 1 ແລະດ່ານວັງເຕົ່າເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫລງວ່າ ເພື່ອເປັນການຈຳກັດ ແລະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ໃນລາວ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ແຮງງານລາວ ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະຕ້ອງການທີ່ຈະເດີນທາງກັບຄືນມາລາວ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດທີ່ຈະເດີນທາງກັບຄືນມາລາວໄດ້ ໂດຍຜ່ານດ່ານຊາຍແດນພຽງ 2 ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ ຄືທີ່ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1 ແລະດ່ານວັງເຕົ່າທີ່ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ສ່ວນດ່ານຊາຍແດນອື່ນໆນັ້ນ ຈະບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານລາວເດີນທາງຜ່ານຢ່າງເດັດຂາດ.

ທັງນີ້ ຄະນະສະເພາະກິດມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບກວດກາການເດີນທາງຂອງແຮງງານ ແລະປະຊາຊົນລາວ ໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເດີນທາງຂ້າມເຂດທັງໃນຂັ້ນບ້ານ ຂັ້ນເມືອງ ແລະແຂວງຢ່າງເດັດຂາດ ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ມີເຫດອັນຄວນ ສ່ວນແຮງງານລາວ ທີ່ເດີນທາງກັບຄືນມາຈາກປະເທດໄທ ທີ່ຕາມດ່ານຊາຍແດນຕ່າງໆນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງສົ່ງຕົວໄປກັກບໍລິເວດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ກຳນົດໃນແຕ່ລະເມືອງຫຼືແຂວງ ໂດຍບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຮງງານລາວ 30,000 ກວ່າຄົນທີ່ເດີນທາງກັບຈາກໄທ ໂດຍຜ່ານດ່ານວັງເຕົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປກະຈຳດ່ານວັງເຕົ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

“ເຮົາໄດ້ປະສານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ-ທະຫານ ເອົາແພດໄປກວດກັ່ນກອງດ້ານສຸຂະພາບ ຖ້າວ່າເພິ່ນບໍ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບແລ້ວ ກະໄດ້ໃຫ້ທະຫານກັບຕຳຫຼວດຈັດສົ່ງເພິ່ນໄປເມືອງທີ່ເພິ່ນຢູ່ເພື່ອເອົາເຂົ້າສູນກັກກັນ ທີ່ມີຢູ່ແຕ່ລະເມືອງຫັ້ນ ແມ່ນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ກະສິມີຢູ່ປະມານສາມໝື່ນກວ່າຄົນ ກະມີອາການສົງໄສປະມານ 40 ຄົນນີ້ ທີ່ເຂົ້າກັບນິຍາມຂອງພະຍາດໂຄວິດ ເຮົາກະໄດ້ກັກບໍລິເວນແລ້ວ ກະສົ່ງຕົວຍ່າງໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ ຜົນກວດມັນກະບໍ່ພົບເຊື້ອເນາະ”

ແຮງງານລາວຈຳນວນນຶ່ງພະຍາຍາມເດີນທາງກັບຄືນພູມລຳເນົາ ແຕ່ຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ອຸດອນ ໂດຍທາງການລາວໄດ້ອອກມາດຕະການປິດດ່ານເຂົ້າປະເທດຍ້ອນໄວຣັສ ໂຄວິດ-19.
ແຮງງານລາວຈຳນວນນຶ່ງພະຍາຍາມເດີນທາງກັບຄືນພູມລຳເນົາ ແຕ່ຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ອຸດອນ ໂດຍທາງການລາວໄດ້ອອກມາດຕະການປິດດ່ານເຂົ້າປະເທດຍ້ອນໄວຣັສ ໂຄວິດ-19.

ໂດຍນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການກັກກັນບໍລິເວນແຮງງານລາວ ຈຳນວນທັງໝົດ 113,404 ຄົນ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນ 68,534 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານກັກກັນຂອລັດຖະບານທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ 2,142 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 44,870 ກວ່າຄົນນັ້ນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກັກຕົວຢູ່ເຮືອນຂອງແຕ່ລະຄົນ ໂດຍມີພະນັກງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ທີ່ເປັນຜູ້ດູແລ ແລະກວດສຸຂະພາບຢ່າງໃກ້ຊິດ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ກໍປາກົດວ່າ ແຮງງານລາງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກກັກບໍລິເວນຄົບ 14 ວັນທັງໝົດແລ້ວ ທັງຍັງກວດບໍ່ພົບເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ອີກດ້ວຍ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ Covid-19 ໃນລາວທັງ 19 ຄົນເປັນການກວດຈາກກໍລະນີສົງໄສພຽງ 2,418 ກໍລະນີເທົ່ານັ້ນ ໃນຊ່ວງວັນທີ 20 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020 ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະເປັນການຕິດເຊື້ອໃນລະດັບຕ່ຳກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງຖືເປັນສະພາບການທີ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະມີຄົນລາວຕິດເຊື້ອໄວຣັສ Covid-19 ເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້ອີກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຍັງມີແຮງງານລາວໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຍັງພາກັນເດີນທາງກັບຄືນມາລາວທຸກມື້ນັ້ນເອງ.

ທັງນີ້ ທາງາການລາວ ກໍອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຄ້າ ແລະບໍລິການຕ່າງໆ ສາມາດເປີດກິດເປີດກິດຈະການໄດ້ຊົ່ວຄາວໃນວັນທີ 4-17 ພຶດສະພາ 2020 ແຕ່ວ່າ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຄືການຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຄົນຕັ້ງແຕ່ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ ການລ້າງມືດ້ວຍສະບູ່ ແລະນ້ຳສະອາດ ຫຼືເຈລລ້າງມື ການໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ການວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ການອານາໄມ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີໆ ໂດຍສະເພາະໂຮງແຮມ ຣີສອດ ເຮືອນພັກ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານກາເຟ ຮ້ານຕັດຜົມ ແລະຮ້ານເສີມສວຍນັ້ນ ຍັງຈະຕ້ອງປະສານໃນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບຄະນະສະເພາະກິດຢ່າງໃກ້ຊິດດ້ວຍ ເພາະຖ້າຫາກກວດພົບວ່າ ລູກຄ້າຄົນໃດທີ່ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍເກີນກວ່າ 37.5 ອົງສາເຊລຊຽສ ກໍຈະຕ້ອງໂທລະສັບສາຍດ່ວນໄປແຈ້ງໃຫ້ ຄະນະສະເພາະກິດຂຂອງແຕ່ລນະເຂດໄດ້ຮັບຊາບ ເພື່ອຈະໄດ້ທຳການກວດອາການຂອງລູກຄ້າຄົນດັ່ງກ່າວ.​

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