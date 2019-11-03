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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສືບ​ສວນ​ວ່າ ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ກັບ​ໄຟ​ປ່າ​ໃນ​ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ຫຼືບໍ່

ທ່ານ ມາ​ໂກ ອາ​ລ​ຄາ​ຣາ​ສ ໃຊ້​ທໍ່​ນ້ຳຢູ່​ສວນ ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ເຮືອນ​ຄົນ​ຮັກຂອງ​ລາວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄຟ​ກຳ​ລັງ​ຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ. ເມືອງ ຊີ​ມີ ວາ​ເລ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ. 30 ຕຸ​ລາ, 2019.

ທ່ານ ເອ​ເຈ ຄາ​ລ​ເດີ​ຣອນ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄົນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ສວນ​ຕົ້ນ ອາ​ໂວ​ກາ​ໂດ ແລະ ຕົ້ນ​ໄມ້​ຈຳ​ພວກ​ໝາກນ​າວ ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການຂ່າວ AP ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສຳຫຼວດ​ຂອງ​ລາວ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ ໄຟ​ ມາ​ເຣຍ ໃນ​ເມືອງ ເວັນ​ທູ​ຣາ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ວ່າ “ເວ​ລາ​ທີ່​ໄຟ​ຜ່ານ​ເຂົ້າ​ມາ, ມັນ​ມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນຫຼາຍ. ວຽກ​ງານ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ແລະ ພຽງ​ສອງ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ ມັນ​ກໍ​ຖືກ​ໄໝ້​ກ້ຽງ​ໄປ​ໝົດ.”

ໄຟ ມ​າ​ເຣຍ ແມ່ນ​ເຜົາ​ໄໝ້​ພື້ນ​ທີ່​ເກືອບ 4,000 ເຮັກ​ຕາ. ການ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາ​ກ​ພື້ນ​ທີ່​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ.

ທ່ານ ຈອນ ເກ​ຣ​ເຕີ, ເຈົ້າ​ຂອງ​ສວນ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ ເອ​ເຈ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ນັ້ນ​ເວົ້າ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ຕົ້ນ​ອາ​ໂອ​ກາ​ໂດ “ປະ​ມານ 4 ເຮັກ​ຕາ.”

ທ່ານ ເກ​ຣ​ເຕີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ເຫັນ​ໄຟ​ໄໝ້​ຂຶ້ນ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່​ຕີນ​ພູ, ບ່ອນ​ທີ່​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຕັ້ງ​ຢູ່.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ໄຟ ເມ​ເຣຍ ໄດ້​ເລີ່ມ​ໄໝ້​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຢູ່​ເທິງ​ພູ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ແລະ ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ອາ​ດ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ. ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ໄຟ​ປ່າ​ແຫ່ງ​ອື່ນໆ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້.

ບໍ​ລິ​ສັດໄຟ​ຟ້າ Southern Caliifornia Edison ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົ​າ​ເຈົ້າ​ໄດ້ເປີດໄຟ​ຟ້າ​ໃສ່​ສາຍ​ໄຟ​ຄວາມ​ແຮງ 16,000 ໂວນຄືນ ບໍ່​ເຖິງ 15 ນາ​ທີ​ກ່ອນ​ໄຟ​ໄດ້​ໄໝ້.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ.

ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ໄປ​ເມືອງ​ໂຊ​ໂນາ​ມາ ບ່ອນ​ທີ່​ໄຟ ຄິ​ນ​ເຄດ ໄດ້​ໄໝ້​ປະ​ມານ 313 ຕາ​ລາງ​ກິ​ໂລ​ແມັດ, ທຳ​ລາຍ​ບ້ານ​ເຮືອນເກືອບ 200 ຫຼັງ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ບໍ່​ຮູ້​ວ່າແມ່ນ​ຫຍັງ​ທີ່​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ໄຟ​ໄໝ້, ແຕ່​ບໍ​ລິ​ສັດ ປາ​ຊີ​ຟິກ ແກັ​ສ ແລະ ໄຟ​ຟ້າ​ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ບັນ​ຫາ​ກັບ ເສົາ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ ໃກ້​ກັບ​ຈຸດ​ທີ່​ໄຟ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ໄໝ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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