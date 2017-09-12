ວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເປັນຂີດໝາຍຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ ໃນການລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຄວາມ
ສະມັກໃຈ ໃນໄລຍະນຶ່ງເດືອນ ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງງານຂອງຄົນເພດດຽວກັນ
ເປັນການແຕ່ງງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ ໃນທີ່ສຸດ ຢູ່ອອສເຕຣເລຍ.
ອາດມີຊາວອອສເຕຣເລຍຫຼາຍເຖິງ 16 ລ້ານຄົນຂອງ ຈະໄດ້ຮັບບັດລົງຄະແນນທາງ
ໄປສະນີ ໂດຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າລົງຄະແນນສຽງ “ຮັບຜ່ານ” ຫຼື “ບໍ່ຮັບຜ່ານ.”
ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະໃຫ້ສົ່ງກັບຄືນພາຍໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້. ຖ້າຫາກ
ວ່າຜົນສ່ວນຫຼາຍຂອງການລົງຄະແນນຫາກມີການ “ຮັບຜ່ານ” ແລ້ວ ລັດຖະສະພາກໍ
ຈະປະຕິບັດຕາມດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນທັນວາ ຈະມານີ້.
ການສຳຫຼວດຫາງສຽງຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ມີ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພວກທີ່ຖືກຖາມນັ້ນ ແມ່ນເຫັນດີນຳການແຕ່ງງານຂອງ
ຄົນເພດດຽວກັນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Malcolm Turnbull ຜູ້ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານ ຈະລົງຄະແນນສຽງ
“ຮັບຜ່ານ” ໃນບັດຂອງທ່ານ ຊຶ່ງເປັນການລິເລີ້ມການລົງຄະແນນສຽງແບບສະມັກໃຈ
ຫຼັງຈາກສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ແຜນການລົງຄະແນນສຽງແບບບັງຄັບ
ໃນທົ່ວປະເທດຫຼືທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມການລົງປະຊາມະຕິນັ້ນ. ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ
ເພື່ອພວກຮັກຮ່ວມເພດ ບໍ່ປະສົບຜົນສະເລັດໃນການທ້າທາຍຕໍ່ແຜນຂອງສານສູງ
ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Turnbull ແມ່ນບໍ່ມີອຳນາດ
ໃນການຈັບຈ່າຍເງິນຈຳນວນ 97 ລ້ານ ໂດລາ ໃນການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີນີ້.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ການລົງ
ຄະແນນສຽງທີ່ວ່ານີ້ ຈະໄດ້ເປີດເຜີຍ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ປະຊາຄົມຮັກຮ່ວມ
ເພດ ທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງພວກທີ່ປ່ຽນເພດ ໃນອອສເຕຣເລຍໄດ້.
ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາ ຈັດໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງແບບງ່າຍໆ
ທີ່ເຫັນພ້ອມນຳຫລື ບໍ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
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