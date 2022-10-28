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ວັນສຸກ, 28 ຕຸລາ 2022
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ກອງທັບຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ຈະຊ່ວຍຝຶກຊ້ອມໃຫ້ແກ່ກອງກໍາລັງຂອງ ຢູເຄຣນ

ແຟ້ມ-ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2017. ໃນອາທິດນີ້, ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງກອງກໍາລັງທາງທະຫານໄປອັງກິດ ເພື່ອດໍາເນີນການຝຶກແອບໃຫ້ແກ່ກອງກໍາລັງຂອງ ຢູເຄຣນ.

ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງກອງກໍາລັງໄປປະເທດ ອັງກິດ ເພື່ອທໍາການຝຶກແອບໃຫ້ກອງກໍາລັງປະເທດຢູເຄຣນ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາ​ສັນ​ຍາ​ທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ ຢູເຄຣນ ເປັນເວລາຍາວນານ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຕ້ານການຮຸກຮານຈາກ ຣັດເຊຍ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກຸ່ມ​ນຶ່ງທີ່​ມີຫຼາຍ​ເຖິງ 70 ຄົນຈາກກອງກໍາລັງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ທີ່ ນໍາໂດຍປະເທດ ອັງກິດ, ເຊິ່ງຮູ້ໃນອີກຊື່ນຶ່ງຄື ປະຕິບັດການ INTEFLEX ໃນອີກສອງເດືອນ ຂ້າງໜ້ານີ້, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນປະເທດ ຢູເຄຣນ.

ອອສເຕຣເລຍ ຍັງຈະສົ່ງລົດຫຸ້ມເກາະ Bushmaster ອີກ 30 ຄັນໄປໃຫ້ ແກ່ກອງກໍາລັງທາງທະຫານຂອງ ຢູເຄຣນ ອີກດ້ວຍ. ພວກມັນມີພື້ນ​ຮູບໂຕ V ທີ່​ເປັນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ໃໝ່ ເຊິ່ງອອກແບບມາເພື່ອກະຈາຍຜົນ​ກະ​ທົບຂອງການລະເບີດໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບກວ່າ​ພື້ນ​ລົດ​ແບນ​ທົ່ວ​ໄປ.

ອອສເຕຣເລຍ ຍັງໄດ້ສົ່ງລູກສອນໄຟ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະ ທໍາອີກຈໍານວນນຶ່ງໄປໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ.

ລັດຖະມົນຕີຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ຣີຊາດ ມາຣສ໌ (Richard Marles), ບອກກັບໂທະ​ລ​ພາບ ABC ຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ ຢູເຄຣນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະ ໜັບສະໜູນໃນໄລຍະຍາວໃນເວ​ລານີ້, ຖ້າພວກເຮົາຢາກໃຫ້ ຢູເຄຣນ ​ຢູ່ໃນສະ ຖານະພາບທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວນີ້ດ້ວຍຕົວ​ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ, ດັ່ງນັ້ນການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຊຸດນີ້ແມ່ນ​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ ທັງສອງດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນໂຄງການລິ​ເລີ່ມ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ ໃນດ້ານການຝຶກຊ້ອມ, ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງເປັນການຂະຫຍາຍຈຳ​ນວນ​ຂອງລົດ Bushmasters ທີ່ພວກເຮົາຈະຈັດມອບໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ.”

ລັດຖະມົົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຢູເຄຣນ ທ່ານດີມີໂຕຣ ກູເລບາ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.

ໂດຍທ່ານໄດ້ຂຽນ​ຂໍ້ຄວາມໃນ​ທວິດ​ເຕີວ່າ “ພວກເຮົາຈະຈົດຈໍາການສະໜັບສະ ໜູນຂອງອອສເຕຣເລຍໄວ້ຕະຫຼອດໄປ.”

ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ໜ່ວຍງານດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກາງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້​ສັນ​ຍາທີ່ຈະມອບການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍກວ່າ 129 ລ້ານໂດລາ.

ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກໍານົດມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ນັກການເມືອງຊາວ ຣັດເຊຍ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ລວມທັງປະ ທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ, ພວກຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ແລະພວກນັກທຸລະກິດທັງຫຼາຍ.

ນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ, ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ ຜູ້ອົບພະຍົບຊາວ ຢູເຄຣນ ເກືອບ 9,000 ຄົນ.

ອອສເຕຣເລຍ ເປັນປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບຕໍ່​ສູ້​ໃນສົງຄາມຂອງ ກີຢິບ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບອົງການ NATO ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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