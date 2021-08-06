ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ ອອສເຕຣເລຍ ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ການລະບາດຂອງ COVID ສາຍພັນ ແດລຕ້າ

COVID-19 ແມ່ນຍັງລະບາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນນະຄອນ ຊິດນີ ຂອງລັດ ນິວ ຊາວແວລສ໌ ແລະ ນະຄອນ ແມລເບິນ ຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ, ເຊິ່ງໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາລັດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີ 291 ແລະ 88 ຕາມລຳດັບ, ອີງຕາມລັດຖະບານຂອງລັດດັ່ງກ່າວ.
ປະຊາກອນ ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດຄົບແລ້ວແມ່ນ 16.32 ເປີເຊັນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສູນກາງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌. ຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາຄົບແລ້ວນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນຊະລາ.
ການລະບາດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີເຫດມາຈາກໄວຣັັສໂຄໂຣນາສາຍພັນ ແດລຕ້າ, ເຊິ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງສູງ. ຄົນ ລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນ ຊິດນີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດການກັກບໍລິເວນເຄັ້ງຄັດຫຼາຍ, ຈະອອກໄປຊື້ຂອງກິນຄອບຄົວນຶ່ງແມ່ນສາມາດໄປຊື້ໄດ້ພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ລາວກໍຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງຕົວເປັນຢ່າງສູງ ພ້ອມກັບທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ລ້າງມືຂອງຕົນເອງໃນທັນທີຫຼັງຈາກໄດ້ກັບເຂົ້າບ້ານ.
“ມາບ້ານລະກະລ້າງມື, ອາບນໍ້າໄວໆໂລດ ໄປການລະກະລ້າງມືຕະຫຼອດ ລ້າງນໍ້າເຫຼົ້າຕະຫຼອດ. ລະກະສຳລັບລູກຢູ່ບ້ານກະຂໍມື້ພັກໃຫ້ລາວສອງອາທິດ ເພາະວ່າຢູ່ໂຮງງານລາວມັນກໍບໍ່ໄດ້ມີວຽກຫຼາຍ. ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄປເຮັດຫັ້ນນະ. ຂໍເອົາມື້ພັກສອງອາທິດໃຫ້ລາວຢູ່ບ້ານ ເພື່ອວ່າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດນັ້ນແຫຼະ.”
ວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ເຫັນວັນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງໂຣກລະບາດ COVID-19 ທີ່ຖືກລາຍງານໃນນະຄອນ ຊິດນີ ເຊິ່ງມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
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