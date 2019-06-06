ສື່ມວນຊົນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ກຸ່ມສິດປົກປ້ອງທິມະນຸດຕ່າງໆ ໄດ້ປະທ້ວງ
ຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງ ໄດ້ບຸກກວດຄົ້ນຫ້ອງການຂ່າວແຫ່ງ
ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລັບ.
ການບຸກກວດຄົ້ນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງອົງການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ
ໂທລະພາບ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼື ABC ໃນນະຄອນ ຊິດນີ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກຕຳ
ຫຼວດ ໄດ້ບຸກກວດຄົ້ນເຮືອນຂອງບັນນາທິການອະວຸໂສຄົນນຶ່ງຂອງໜັງສືພິມ The
Sunday Telegraph.
ຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າ ການບຸກກວດຄົ້ນສອງຄັ້ງແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ, ແຕ່ບໍລິສັດຂ່າວ ອອສ
ເຕຣເລຍ ຫຼື News Corp Australia, ເຊິ່ງບໍລິສັດແມ່ ຂອງໜັງສືພິມ The Sunday
Telegraph ນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ການບຸກກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ
ກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ກ່ຽວກັບ ການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການບອກ
ຄວາມຈິງທີ່ເປັນຕາອຶດອັດໃຈ.”
ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງ ABC ທ່ານ ເດວິດ ແອນເດີສັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບ
ນຶ່ງວ່າ “ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິເປັນຢ່າງສູງ ສຳລັບຫ້ອງການຂ່າວ ແຫ່ງຊາດຈະ
ຖືກບຸກກວດຄົ້ນດ້ວຍວິທີນີ້.”
ອົງການຂ່າວ ABC ໄດ້ກ່າວວ່າ ການບຸກກວດຄົ້ນຫ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຊື່ອມ
ໂຍງກັບຂ່າວທີ່ໄດ້ປະກາດໃນປີ 2017 ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ
ຂອງກອງທະຫານ ອອສເຕຣເລຍ ໃນປະເທດ ອັຟການິສຖານ. ບໍລິສັດ News Corp
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການບຸກກວດຄົ້ນເຮືອນຂອງບັນນາທິການ ດ້ານການເມືອງ ຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ທ່ານນາງ ແອນນິກາ ສເມເທີສ (Annika Smethurst), ໄດ້ເກີດມາຈາກລາຍງານ
ໃນປີ 2018 ກ່ຽວກັບ ແຜນການສຳລັບການສິ້ງຊອມ ອີເມລ ຂອງຄົນ ອອສເຕຣເລຍ,
ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ປະຫວັດທະນາຄານ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເວົ້າວ່າ ການບຸກກວດຄົ້ນ “ແມ່ນກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການກ່າວຫາ ໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລັບຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງຂັດກັບບົດບັນຍັດ
ຂອງກົດໝາຍອາຍາ ປີ 1914, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ມີຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ທີ່ຈະທຳລາຍຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ.”
ການບຸກກວດຄົ້ນນັ້ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ຫຼັງຈາກລັດຖະບານອະນຸລັກນິຍົມ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສກັອດ ມໍຣິສສັນ ໄດ້ຖືກເລືອກກຳອຳນາດຄືນ. ແຕ່ໃນວັນ
ພຸດວານນີ້ ທ່ານ ມໍຣິສສັນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຍກຕົວຢູ່ຫ່າງຈາກການບຸກກວດ
ຄົ້ນນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ