ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານທະຫານເພີ້ມຕື່ມແກ່ຢູເຄຣນ ຮວມທັງລົດຫຸ້ມເກາະແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃນຂະນະທີ່ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ.
ໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນເປັນເທື່ອທຳອິດໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍນັ້ນ ທ່ານອາລບານີສທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານທະຫານແກ່ຢູເຄຣນນຶ່ງຮ້ອຍລ້ານໂດລາ” ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະເຈາະຈົງວ່າທ່ານໝາຍເຖິງເງິນໂດລາອອສເຕຣເລຍຫຼືບໍ່.
ໂຕເລກດັ່ງກ່າວຖ້າເປັນເງິນໂດລາອອສເຕຣເລຍ ຈະເທົ່າກັບ 68 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາລບານີສ ກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍຈະສະໜອງອຸບປະກອນທາງທະຫານທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ຂໍຮ້ອງໄປ ຮວມທັງລົດຫຸ້ມເກາະລຳລຽງພົນ 14 ຄັນ ລົດຫຸ້ມເກາະ Bushmaster 20 ຄັນ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນຈຳນວນນຶ່ງ.
ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍໄດ້ໃຫ້ “ການຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍແກ່ຢູເຄຣນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນການສະໜັບສະໜຸນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ” ແລະກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ລົດຫຸ້ມເກາະ Bushmaster “ມີຄວາມສຳຄັນສູງຫຼາຍ.”
ທ່ານອາລບານີສໄດ້ໄປຢ້ຽມເມືອງບູຊາ ແລະເມືອງເອີປິນ ບ່ອນທີ່ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍຖືກກ່າວຫາວ່າ ກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ຕະຫຼອດທັງສະໜາມບິນທີ່ເມືອງໂກສໂຕແມລ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນກີຢິບ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ທ່ານເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຢູເຄຣນ.” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ “ຈະສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນຄວາມສາມັກຄີເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວ ທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນຊາວອອສເຕຣເລຍແລະປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ.”
ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ “ຄວາມກ້າຫານ ການປັບໂຕ ຄວາມພິລາດອາດຫານແລະການຕັດສິນໃຈ” ຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະປະຊາຊົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ “ໄດ້ຕັດສິນໃຈລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບອັນທະພານ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ໂດຍປາສະຈາກການເກາະຜິດຫຼືຂໍ້ແກ້ຕົວໃດໆ.”