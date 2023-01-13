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ເອເຊຍ

ນັກເສດຖະສາດຊາວອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ໄດ້ຍົກເລີກການນິລະໂທດກໍາ ຕໍ່ທ່ານ

ແຟ້ມ-ໃນພາບທີ່ຖ່າຍຈາກວີດີໂອນີ້, ທ່ານຊອນ ເທີນແນລ ນັກເສດຖະສາດ ກ່າວຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ ໂລວີ (Lowy) ໃນນະຄອນຊິດນີ, ປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ວັນທີ 28 ພະຈິກ 2013. ລັດຖະບານທະຫານ ໄດ້ຍົກເລີກການນິລະໂທດກໍາ ຕໍ່ ທ່ານເທີນແນລ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພໂທດ ແລະເນລະເທດ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.

ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ໄດ້ຍົກ​ເລີກ​ການ​ໃຫ້ນິລະໂທດກໍາຕໍ່ນັກເສດຖະສາດຊາວອອສເຕຣເລຍ ທ່ານຊ​ອນ ເທີນແນລ (Sean Turnell), ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການໃຫ້​ອະ​ໄພໂທດ ແລະ​ເນ​ລະເທດ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.

ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນປາກົດຢູ່ໃນການປະກາດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ໃນວັນທີ 6 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍຮົ່ວໄຫຼອອກມາສູ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ​ເມື່ອໄວໆນີ້.

ທ່ານເທີນແນລ ຢືນຢັນກັບ VOA ພາກພາສາມຽນມາວ່າ “ໜ້າເສຍດາຍທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຂີ້ຕົວະ, ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ຍົກເລີກການ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ໂທດຕໍ່ຂ້າ ພະເຈົ້າ, ແລະມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັບໂຕຂ້າພະເຈົ້າ.”

ທ່ານເທີນແນລ, ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ເຊິ່ງບໍ່ມີສົນທິສັນຍາສໍາລັບສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນກັບມຽນມາ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າ ຊື່ຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຕໍາຫຼວດສາກົນແລ້ວ.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ມັນເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍທີ່ຈະເດີນທາງໄປຂົງ ເຂດເອເຊຍໃນເວລານີ້.”

ທ່ານເທີນແນລ, ອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດຂອງຜູ້ນໍາມຽນມາທີ່ຖືກຢຶດອໍານາດ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູ ຈີ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັບລຸນຫຼັງທີ່ກອງທັບມຽນມາກໍ່ລັດ ຖະປະຫານຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2021, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານທະຫານຂຶ້ນມາກໍາອໍານາດແຕ່ນັ້ນມາ.

ການປະກາດດັ່ງກ່າວເປີດເຜີຍວ່າ ການ​ໃຫ້ນິລະໂທດກໍາຕໍ່ທ່ານເທີນແນລ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ເນື່ອງຈາກທ່ານໄດ້ລະເມີດຕໍ່ການ “ຝາກໂທດ” ຂອງທ່ານ, ແລະທ່ານ “ອາດຈະຕ້ອງຮັບໂທດຂັງຄຸກ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ພ້ອມດ້ວຍການລົງໂທດໃໝ່ ຖ້າທ່ານຫາກເຮັດຜິດອີກຄັ້ງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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