ທ່ານໝໍ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ເຊື້ອສາຍເລບານອນ ໄດ້ຖືກສານທະຫານ ເລບານອນ ຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກ 10 ປີ

ທ່ານໝໍ ຜູ້ມີຊື່ສຽງຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຊາວມຸສລິມເລບານອນຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກ 10 ປີ ໃນຖານບໍ່ໄປຂຶ້ນສານຢູ່ໃນເລບານອນ. ທ່ານໝໍ ຈາມອລ ຣີຟີ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນຊາວຢີວຂອງນະຄອນຊິດນີ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການເພື່ອຈັດແຈງການຮັກສາປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນປະເທດອິສຣາແອລ. ຟີລ ເມີເຊີ ລາຍງານມາຈາກນະ ຄອນຊິດນີ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ທ່ານໝໍ ຈາມອລ ຣີຟີ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຕ່າງໆ ຂອງຊາວຢີວໃນອອສເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບໂຄງການໂຣຊານາ (Project Rozana) ຊຶ່ງມັນເປັນອົງການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຊ່ອຍຝຶກສອນພວກພະນັກງານການແພດຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ແລະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອໃນການເຄື່ອນຍ້າຍພວກຄົນປ່ວຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ລວມທັງພວກເດັກນ້ອຍຈາກເຂດກາຊາ ແລະເຂດ ອື່ນໆຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ໄປຍັງໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆຂອງອິສຣາແອລ ເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວ.
ທ່ານໝໍ ຣີຟີ ຜູ້ທີ່ຍ້າຍໄປຢູ່ອອສເຕຣເລຍ ເມື່ອເກືອບ 40 ປີກ່ອນເພື່ອການສຶກສາດ້ານການແພດ ແລະທ່ານກໍຍັງໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ອຍປັບປຸງລະບົບດ້ານສາ ທາລະນະສຸກຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີປະສິດທິພາບ ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍການສະໜອງເຄື່ອງຊ່ອຍຫາຍໃຈທັງຫຼາຍ. ໃນປີ 2017 ທ່ານໄດ້ຮັບຫຼຽນລາງວັນ Medal of Order ຂອງອອສເຕຣເລຍ ຊຶ່ງເປັນຫຼຽນກຽດຕິຍົດທີ່ສູງສົ່ງສຳລັບພົນລະເຮືອນ. ນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານຢູ່ໃນເລບານອນ ທ່ານອາຊຣັຟ ຣີຟີ ໄດ້ແຈ້ງບອກໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດ ສຳລັບວຽກງານດ້ານການກຸສົນ ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດໄປປາກົດໂຕໃນສານ ແລະເນື່ອງຈາກການມີສ່ວນພົວພັນ ກັບກຸ່ມຕ່າງໆຂອງຊາວຢີວນັ້ນ.
ທ່ານໝໍຣີຟີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການກະຈາຍສຽງຂອງອອສເຕຣເລຍ ວ່າ ຂ່າວຄາວດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ທ່ານໝໍ ຣີຟີ ກ່າວວ່າ “ສານທະຫານຂອງເລບານອນ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ ຂ້າ ພະເຈົ້າໃຫ້ຕິດຄຸກ 10 ປີ ສຳລັບການເປັນຜູ້ປະສານງານຮ່ວມມື ແລະເປັນຄົນທໍລະຍົດເຮັດວຽກກັບສັດຕູ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກຖືກໝາຍຫົວວ່າ ເປັນຄົນທໍລະຍົດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈແທ້ໆເລີຍ ແລະມັນເປັນເລື້ອງລົບກວນວຽກງານ ທີ່ຂ້າ ພະເຈົ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະອັນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລະບົບທີ່ ສໍ້ໂກງຂອງເລບານອນ.”
ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໝໍ ຣີຟີ ບໍ່ສາມາດກັບໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນເລບານອນໄດ້. ທ່ານເຊື່ອວ່າ ຄຳຕັດສິນຕໍ່ທ່ານນີ້ ອາດຍັງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເລື້ອງການເມືອງພາຍໃນເລບານອນທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ.
ນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານ ປາກົດວ່າ ເຄີຍເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນຂອງເລບານອນ ແລະໄດ້ເປັນຜູ້ຕ້ອງຕິຕໍ່ກຸ່ມເຮສໂບລາຢ່າງຮຸນແຮງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ. ກຸ່ມເຮສໂບລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກກຸ່ມນັກການເມືອງຊາວຊີໄອ ທະຫານ ແລະອົງການສັງຄົມ ຂອງອີຣ່ານ ນັ້ນ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີອິດທິພົນທາງດ້ານການເມືອງຂອງເລບານອນ. ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມເຮສໂບລາ ທ່ານຮາສຊານ ນາສຣາລາ ໄດ້ປະຕິເສດຜ່ານມາວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ມີອິດທິພົນໃດໆເລີຍ. ແຕ່ກຸ່ມເຮສໂບລາ ສາບານຕົນເປັນສັດຕູຕໍ່ອິສຣາແອລ.
ຊາວອອສເຕຣເລຍ ປະມານ 230,000 ຄົນ ມີເຊື້ອສາຍຂອງບັນພະບູລຸດຈາກເລບານອນ ອີງຕາມຕົວເລກທີ່ເປັນທາງການ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ພວກເຂົານັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ແລະປະມານ 40 ເປີເຊັນ ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ.
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