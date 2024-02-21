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ອອສເຕຣເລຍ ເປີດເຜີຍການປັບປຸງກອງທັບເຮືອຄືນໃໝ່ ໃນມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ແຟ້ມຮູບ-ໃນຮູບພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວັນທີ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງໃຫ້ໂດຍກອງກໍາລັງປ້ອງກັນປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ຂະບວນກໍາປັ່ນກອງທັບເຮືອລາດຊະອານາຈັກອອສເຕຣເລຍຂອງນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ, ແລ່ນ ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານພ້ອມດ້ວຍຂະບວນກໍາປັ່ນອີກ 37 ລໍາ ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມ Rim ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ 2022.
ແຟ້ມຮູບ-ໃນຮູບພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວັນທີ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງໃຫ້ໂດຍກອງກໍາລັງປ້ອງກັນປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ຂະບວນກໍາປັ່ນກອງທັບເຮືອລາດຊະອານາຈັກອອສເຕຣເລຍຂອງນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ, ແລ່ນ ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານພ້ອມດ້ວຍຂະບວນກໍາປັ່ນອີກ 37 ລໍາ ໃນລະຫວ່າງການຝຶກຊ້ອມ Rim ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ 2022.

ອອສເຕຣເລຍ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ປະກາດການປັບປຸງກອງທັບເຮືອຂອງຕົນ ເປັນເງິນຈໍານວນຫລາຍຕື້ໂດລາ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປັບ​ປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕໍ່ "ຄວາມ​ບໍ່​ແນ່​ນອນໃນດ້ານຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ເມືອງ ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ." ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານ ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງກອງທັບເຮືອຄືນໃໝ່ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານຣີຊາດ ມາເລສ (Richard Marles) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ກອງທັບເຮືອ ມີ​ກຳປັ່ນລົບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບ ແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງຍອດ​ມູນ​ຄ່າໂດຍລວມຂອງ​ແຜນ ການ​ໃນ​ໄລຍະ 10 ປີ​ຕໍ່ໜ້າ​ນີ້ ​ຄາດ​ວ່າ ຈະສູງເຖິງ 35.25 ຕື້​ໂດ​ລາ.

ການ​ປັບ​ປຸງ​ກອງທັບເຮືອໃໝ່​ຂອງ​ອອ​ສເ​ຕຣເ​ລຍ ມີ​ຈຸດປະສົງ​ທີ່​ຈະ​ເພີ້ມ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຂຶ້ນຫຼາຍ​ກວ່າ​ສອງ​ເທົ່າ, ເຊິ່ງນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ຊ່ວຍໃຫ້​ກອງ​ທັບ ​ກະ​ກຽມ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ດ້ວຍອາວຸດ​ ທີ່​ອາດ​ເກີດຂຶ້ນ​ໄດ້ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ອິນ​ໂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ​ແລະ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະບາຍໃຈ​ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ແຄນ​ເບີຣາ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ທະ​ເຍີທະ​ຍານ​ທາງ​ທະຫານ ​ແລະ​ເຂດ​ນໍ້າແດນດິນ​ຂອງ ​ຈີນ.

ພາຍໃຕ້ແຜນການຂອງອອສເຕຣເລຍ, ຈະມີກຳປັ່ນລົບຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍລວມຊະນິດໃໝ່ຮອດ 11 ລຳ ແລະຂະບວນເຮືອລົບທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຈາກໄລຍະໄກໂດຍບໍ່ມີທະຫານຢູ່ເທິງເຮືອ.

ການທົບທວນໃນປີແລ້ວນີ້ພົບວ່າ ກໍາລັງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ບໍ່ "ແທດເຫມາະກັບຈຸດປະສົງ" ອີກຕໍ່ໄປ ແລະກອງທັບເຮືອ ຈໍາເປັນຕ້ອງປະສົມປະສານກັບຍຸດທະສາດຂອງເຮືອລົບຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະກໍາປັ່ນລົບຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ.

ພົນເຮືອໂທ ມາກ ຮາມມອນ (Mark Hammond), ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນຊິດນີ ໃນວັນອັງຄານ ວານນີ້ວ່າ ແຜນການໃໝ່ຈະສ້າງ “ກຳລັງສູ້ລົບໃນແນວໜ້າໃຫ້ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ” ທີ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາເຄີຍເຫັນມາ ໃນຫຼາຍລຸ້ນຄົນ.

ພົນເຮືອໂທ ຮາມມອນ ກ່າວວ່າ:

"ເພື່ອຮັບ​ມື​ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການດໍາເນີນງານທາງຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ການ​ເມືອງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້, ນີ້ແມ່ນຜົນຂອງການລົງທຶນ ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ."

ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຳປັ່ນລົບຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈາກ 11 ລຳມາເປັນ 26 ລຳ ໃນທ້າຍຊຸມປີ 2040.

ທ່ານມາກັສ ແຮລເຢີ (Marcus Hellyer), ຫົວຫນ້າການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ສະຖາບັນວິເຄາະຍຸດທະສາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຫຼື Strategic Analysis Australia, ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນທີ່ປຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ແຜນການໃຫມ່ ຈະຕ່າວປີ້ນການປະລະດ້ານກອງທັບເຮືອມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ເຊິ່ງ ທ່ານກ່າວວ່າ:

"ມັນມີຄວາມສຳຄັນແທ້ໆ ເນື່ອງຈາກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກສົ່ງສຽງດັງເກີນໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາມີຄວາມສ່ຽງ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີກອງທັບເຮືອ. ຝູງໄກ່ ໄດ້ກັບມາບ້ານເຮືອນ ເພື່ອຢັ່ງຮາກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຈາກເວລາຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດຂອງການຕັດ ສິນໃຈທີ່ຂີ້ຮ້າຍລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະບານຊຸດກ່ອນໆ ແລະບັນດາຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະຫວ່າງສອງຢ່າງນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕົກເຂົ້າສູ່ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ.”

ອອສເຕຣເລຍ ຍັງໄດ້​ເລັ່ງ​ຜັກດັນ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ກຳ​ປັ່ນ​ດຳ​ນ້ຳພະ​ລັງ​ງານ​ນິວ​ເຄລຍ ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ AUKUS ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ແລະ ​ອັງ​ກິດ.

ບັນດານັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ການເອົາ​ທ່າ​ທີ​ແບບ​ຮຸກຮານ​ຂອງ​ຈີນເພີ້ມຂຶ້ນ ​ເປັນ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຕໍ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສາມ​ຝ່າຍ AUKUS, ​ແຕ່​ຈີນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ສາມ​ປະ​ເທດ​ວ່າ "ມີ​ແນວ​ຄິດ​ຂອງສົງຄາມ​ເຢັນ", ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ພັນທະມິດເຫຼົ່ານີ້​ກໍາລັງກ້າວ​ເດີນ​ໄປ​ໃນ "ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ຜິດພາດ ​ແລະເປັນ​ອັນຕະລາຍ."

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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