ອອສເຕຣເລຍ ສົ່ງກໍາປັ່ນລົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໄປຊ້ອມລົບ ຮ່ວມກັບ ຟີລິບປິນ ແລະ ສະຫະລັດ

ກໍາປັ່ນລົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ ກໍາລັງມຸ້ງໜ້າໄປຟີລິບປິນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເຊິ່ງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ມີກັບຈີນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ພິພາດທາງນໍ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ກໍາປັ່ນ HMAS Canberra ຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຮ່ວມກັບກອງກໍາລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະຟີລິບປິນ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທະເລຈີນໃຕ້ ເປັນນຶ່ງໃນເສັ້ນທາງເດີນເຮືອທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຊື່ອມມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ພ້ອມທັງເປັນເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທີ່ສໍາຄັນແລະບ່ອນຫາປາທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ນອກຈາກນີ້, ມັນອາດເປັນແຫຼ່ງຊັບພະກອນທໍາມະຊາດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີອີກດ້ວຍ.
ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້ມາເປັນເວລາດົນນານ. ຈີນ ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດເອົາຂອງດິນແດນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດອື່ນໆ ລວມທັງບຣູນາຍ, ມາເລເຊຍ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມ. ຈຸດລະເບີດ-ໃຫຍ່ ແລະນ້ອຍ ຕ່າງກໍມີຄວາມປະສົງຄືກັນ.
ເມື່ອໄວໆມານີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຟີລິບປິນໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າໃຊ້ທໍ່ນໍ້າສີດນ້ຳ ສີດເຂົ້າໃສ່ກໍາປັ່ນຂົນເຄື່ອງໄປໃຫ້ທະຫານຂອງຟີລິບປິນ ເຊິ່ງຢູ່ເທິງເກາະນຶ່ງໃນໝູ່ເກາະສະແປຣັດລີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ ການກະທໍາຂອງຈີນ ເປັນການກະທໍາ “ທີ່ເກີນກວ່າເຫດແລະຜິດກົດໝາຍ.” ຈີນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍກໍາປັ່ນ ທີ່ຈອດຄາຫາດ ແລະມີທະຫານອາໄສຢູ່ນັ້ນ ອອກໄປ.
ສະຫະລັດ ສະແດງຄວາມເປັນກາງໃນຂໍ້ພິພາດລະຫວ່າງປະເທດນີ້ ແຕ່ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນທະຫານແລະກໍາປັ່ນອອກ ໄປຍັງບໍລິເວນໝູ່ເກາະທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າ ເປັນການປະຕິບັດງານເພື່ອ “ອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ” ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ໃນວັນຈັນວານນີ້, ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ສົ່ງກໍາປັ່ນລົບຂະໜາດໃຫຍ່ HMAS Canberra ຂອງຕົນ ໄປຊ້ອມລົບຮ່ວມກັບກອງທັບສະຫະລັດ ແລະກອງທັບຟີລິບປິນ.
ພົນເຮືອໂທ ມາກ ແຮມມອນ (Mark Hammond), ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ຕ້ອງການຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ໃນພາກພື້ນແຫ່ງນີ້, ເຊິ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ປັດຈຸບັນນີ້, ຂົງເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ທຳການປະຕິບັດງານແລະການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ພ້ອມທັງການຊ້ອມລົບຮ່ວມ ກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະບັນດາປະເທດພາຄີຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢ່າງ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນກໍຕາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ກັງ ວົນເປັນພິເສດກ່ຽວກັບການສົ່ງກຳປັ່ນໃນເທື່ອນີ້ ຫຼາຍກວ່າການປະຕິບັດງານທາງທະຫານອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາເຮັດມານັ້ນ.”
ອອສເຕຣເລຍ ເປັນພາຄີທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການປ້ອງກັນປະເທດກັບຟີລິບປິນ ຢ້ອນຫຼັງໄປຫຼາຍກວ່າ 100 ປີ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຟີລິບປິນ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບການລາດຕະເວນຮ່ວມກັນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລຈີນໃຕ້.
ໃນເດືອນກຸມພາ, ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ໄດ້ຍິງແສງເລເຊີ້ທາງທະຫານໃສ່ພະນັກງານຂອງເຮືອໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຟີລິບປິນ ຢູ່ໃກ້ໆກັບຫາດໂທມັສທີສອງ.
ປັກກິ່ງຢືນຢັດວ່າ ການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ ເປັນການກະທໍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຈີນ ຢູ່ໃນບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະບ່ອນຂັດແຍ້ງອື່ນໆທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງພ້ອມທັງຂໍ້ພິພາດທາງດ້ານການຄ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະ ປັກກິ່ງ ມີຄວາມທແຕກແຫງ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດປີມານີ້.
ລັດຖະບານເປັນກາງອ່ຽງຊ້າຍໃນແຄນເບີຣາ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2022 ແລ້ວນີ້ ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງສະຖຽນລະພາບດ້ານຄວາມສໍາພັນສອງຝ່າຍ, ແຕ່ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ອາດມີພື້ນທີ່ທີ່ຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ແລະ ພື້ນທີ່ຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້.