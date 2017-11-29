ສະພາສູງ ອອສເຕຣເລຍ ຮັບຜ່ານ ກົດໝາຍ ການແຕ່ງງານ ຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດ

ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນໄດ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ ອີກບາດກ້າວນຶ່ງ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີ
ການແຕ່ງງານຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ພຽງສອງສັບປະດາຫຼັງຈາກປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງງານ
ຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃນການສຳຫຼວດຄະແນນສຽງທົ່ວປະເທດນັ້ນ,
ສະພາສູງ ອອສເຕຣເລຍ ກໍໄດ້ປະຕິບັດການແບບດຽວກັນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ໂດຍການ
ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະ ບັບນຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແຕ່ງງານ
ຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 43 ຕໍ່ 12.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານ ຫຼັງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການ
ແກ້ໄຂໂດຍບັນດາຫົວອະນຸລັກນິຍົມທີ່ຈະປົກປ້ອງປະ ຊາຊົນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດ ຈະສະໜອງການບໍລິການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮັກຮ່ວມເພດ ໃນສະ
ຖານທີ່ທາງສາສະໜາ, ລວມມີບັນດາຄາລະວາດ ແລະ ຜູ້ຈັດພິທີແຕ່ງງານ, ພ້ອມກັບ
ນັກຄ້າຂາຍຄື ຄົນຂາຍອາຫານ ແລະ ຄົນຂາຍດອກໄມ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທີ່ເປີດເຜີຍຕົນເອງວ່າ ເປັນຄົນຮັກຮ່ວມເພດຢ່າງເປີດເຜີຍ ທ່ານ
ນາງ ເພັນນີ ວ໋ອງ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນ
ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການກະທຳເພື່ອຍອມຮັບ, ການກະທຳເພື່ອຢູ່ຮ່ວມກັນ, ການກະທຳ
ເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບ, ການກະທຳເພື່ອການສະເຫຼີມສະຫຼອງ. ທ່ານນາງ ວ໋ອງ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍນີ້ໄດ້ສົ່ງສັນຍານຕໍ່ປະຊາຄົມຊາຍຮັກຮ່ວມເພດ, ຍິງຮັກຮ່ວມເພດ
ແລະ ພວກປ່ຽນເພດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ວ່າ “ປະເທດນີ້ຍອມຮັບເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເປັນ.
ຄວາມຮັກຂອງພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ນ້ອຍກວ່າສິ່ງໃດ ແລະ ພວກເຈົ້າເອງກໍຄືກັນ.”
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລື ໂດຍສະພາຕໍ່າ, ເຊິ່ງມັນກໍມີການຄາດ
ກັນວ່າ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານ
ມາລຄອມ ເທີນບູລ໌ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຖືກຮັບຮອງເອົາກ່ອນ
ວັນ ຄຣິສມາສ.
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