ອອສເຕຣເລຍ ພະຍາຍາມສ້າງສາຍສໍາພັນໃກ້ຊິດກັບ ຫວຽດນາມ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ໄດ້ສິ້ນສຸດການຢາມຢາມຫວຽດນາມ, ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ ທ່ານໄດ້ເຊັນລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມຫຼຸດຜ່ອນຈາກການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ ຈີນ ກໍແມ່ນເຫດຜົນ ຂອງການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນກັນ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຫວຽດນາມ ມາເປັນພັນທະມິດ “ລະດັບສູງ” ຂອງປະເທດທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ພະຍາຍາມຊອກຫາທາງ ເພື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກການເພິ່ງພາອາໄສຈີນ, ເຊິ່ງເປັນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ອອສເຕຣເລຍ ແລະຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການເຊັນລົງນາມຫຼາຍຢ່າງ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເປັນເວລາສອງມື້ຂອງທ່ານອາລບານີສ, ພ້ອມທັງເງິນຈໍານວນ 69.3 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຮາໂນ່ຍ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໃນລະບົບເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມລົງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການຕົກລົງກັນທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການສືບລັບ ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນແລະຈັດໃຫ້ມີການປະຊຸມຢ່າງເປັນປົກ ກະຕິລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ຂອງທັງສອງປະເທດ.
ນອກນັ້ນ ຍັງມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ກ່ຽວກັບການເປີດ ສອງເສັ້ນທາງໃໝ່ ທາງອາກາດ ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນແມລເບິລ ແລະບຣິສເບນ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ກັບນະຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍ ແລະໂຮ່ຈິມິນ ຕາມລຳດັບ.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຫວຽດນາມກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງແບບດຽວກັນກັບອອສເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນ ເພື່ອຫາທາງເຂົ້າຄວບຄຸມຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້. ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຫວຽດນາມໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບກຳປັ່ນຂອງຈີນຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ທີ່ຕ່າງກໍອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງປະເທດທັງສອງ.
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້, ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີອາລບານີສກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະສ້າງສາຍສໍາພັນ ທີ່ໃກ້ຊິດແບບທະວີພາຄີ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາຕ່າງກໍມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ຢູ່ໃນພູມິພາກ ທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະນັ້ນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫວຽດນາມ, ແລະພວກເຮົາກໍມີຄວາມໝາຍໝັ້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮັກສາລະບຽບການ ແລະຫຼັກການຂອງໂລກ, ທີ່ສາມາດຮັບປະກັນສະຖຽນລະພັບຢູ່ໃນພູມິພາກນີ້ຕໍ່ໄປ.”
ທ່ານອາລບານີສ ກ່າວກ່ອນມານເຈລະຈາຫາລືກັນວ່າ ທ່ານຈະຍົກບັນຫາທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຂຶ້ນມາໂອ້ລົມກັບເຈົ້າພາບຫວຽດນາມ, ລວມທັງກໍລະນີຂອງ ທ່ານຈາວ ວັນ ຄໍາ (Chao Van Kham) ຄົນສັນຊາດອອສເຕຣເລຍ ອາຍຸ 73 ປີ, ເຊິ່ງຖືກຈໍາຄຸກຢູ່ໃນຫວຽດນາມເນື່ອງຈາກເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະຊາທິປະໄຕ.
ການຄ້າສອງທາງ ຂອງອອສເຕຣເລຍກັບຫວຽດນາມ ໃນປີ 2021 ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 11.8 ຕື້ໂດລາ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ.
ຮາໂນ່ຍ ແລະແຄນເບີຣາ ຕ້ອງການເປັນພາຄີຍຸດທະສາດແບບກວມລວມພາຍໃນທ້າຍປີນີ້.