ລັດຖະບານຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່ານັກຂຽນ ທ່ານ ຢາງ ຈຸນ ໄດ້ຖືກລໍລົງອາຍາປະຫານຊີວິດໃນ ຈີນ, ໂດຍອະທິບາຍມັນວ່າເປັນ “ຂ່າວທີ່ໜ້າກັງວົນໃຈຢ່າງຍິ່ງ.”
ຜູ້ຊາຍສັນຊາດ ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ເກີດໃນ ຈີນ ແມ່ນຖືກຂັງຄຸກໃນ ຈີນ ນັບຕັ້ງປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາສອດແນມ ແລະ ຖືກກ່າວວ່າມີສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວັອງ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ລັດຖະບານ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນຕົກໃຈ ກ່ຽວກັບ ຜົນຂອງການຕັດສິນນີ້.”
ລັດຖະບານ ແຄນເບີຣາ ເຂົ້າໃຈວ່າໂທດປະຫານຊີວິດຄວນຖືກຫຼຸດລົງມາເປັນຂັງຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼັງຈາກໄລຍະສອງປີ, ທ່ານນາງ ວັອງ ກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສື່ສານ ກ່ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຮົາ ໃນໄລຍະທີ່ຍາວທີ່ສຸດ.”
ການຕັດສິນໂທດດັ່ງກ່າວແມ່ນ “ຂ່າວທີ່ເຈັບປວດທີ່ສຸດ,” ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.
ທ່ານນາງ ວັອງ ໄດ້ກ່າວວ່າເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ອອສເຕຣເລຍ, ທ່ານ ສຽວ ຈຽນ, ຈະຖືກເອີ້ນເຂົ້າພົບເພື່ອຟັງການຄັດຄ້ານຂອງລັດຖະບານ.
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