ອອສເຕຣເລຍ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບກໍລະນີໂຄວິດ-19 ສູງເປັນປະຫວັດການ

ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ລາຍງານຈຳນວນກໍລະນີໂຄວິດ-19 ສູງເປັນປະຫວັດການ ຢູ່ໃນສອງລັດທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ໜາແໜ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ ມີການປິດເມືອງອີກເທື່ອໃໝ່.
ລັດນິວຊາວເວລສ໌ ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີ 681 ກໍລະນີ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມານີ້.
ລັດວິກຕໍເຣຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 57 ກໍລະນີ ທີ່ນະຄອນແມລ-ເບີນ ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງລັດ. ນະຄອນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການປິດເມືອງ ເປັນ ເທຶ່ອທີຫົກ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການແຜ່ລະບາດ ໃນຂະນະທີ່ອອສເຕຣເລຍ ຕໍ່ສູ້ກັໍບການມີຜູ້ຕິດສາຍພັນໃໝ່ແດລຕ້າ ເພີ້ມຂຶ້ນ.
ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາມີກໍລະນີໃໝ່ 747 ກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຊຶ່ງສູງເປັນ ປະຫວັດການຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ປະມານ 22 ເປີເຊັນ ຂອງຊາວອອສເຕຣເລຍໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເຕັມ ອັດຕາ ຕ້ານໄວຣັສ ອີງຕາມສູນກາງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌.
ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍປະເທດພວມດິ້ນລົນ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນໂດສທຳອິດສຳລັບປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ບາງປະເທດໄດ້ປະກາດໂຄງການສັກຢາວັກ ຊີນເພີ້ມໃຫ້ແກ່ບັນດາປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມສຸດ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ເລີ້ມສັກຢາວັກຊີນເພີ້ມໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີ ໃນ ເດືອນກໍລະກົດຜ່ານ ໂດຍໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ນາຍຄູທັງໝົດ ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີ ອາຍຸ 40 ປີຂຶ້ນໄປ ຈະສາມາດສັກຢາວັກຊີນເພີ້ມໄດ້.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກ ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມ ສັກຢາວັກຊີນເພີ້ມ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
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