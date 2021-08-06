ອອສເຕຣເລຍ ປະຕິເສດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງຈີນ ທີ່ຈະເລີ້ມການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ອີກຄັ້ງ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານນາງ ມາຣີສ ເພນ (Marise Payne) ກ່າວວ່າອອສເຕຣເລຍຈະບໍ່ຍອມຮັບການຮຽກຮ້ອງຂອງຈີນໃຫ້ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ ເພື່ອທີ່ຈະເລີ່ມການເຈລະຈາສອງຝ່າຍຄືນໃໝ່ໄດ້, ອີງຕາມອົງການ ຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
"ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກຈີນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາລະດັບສູງ ກໍຕໍ່ເມື່ອພວກເຮົາຫາກໄດ້ເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂໃດນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ອອສເຕຣເລຍບໍ່ໄດ້ວາງເງື່ອນໄຂອັນໃດກ່ຽວກັບການສົນທະນາກັນນີ້. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນເວລານີ້,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານນາງເພນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄໍາປາໄສຂອງເພິ່ນໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງ ແຄນເບີຣາ.
ຄວາມສໍາພັນກັບຈີນ, ມີຄວາມຜັນຜວນໄປແລ້ວ ຫຼັງຈາກອອສເຕຣເລຍຫ້າມ ບໍລິສັດຮົວເວີຍ (Huawei) ບໍ່ໃຫ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ 5G ໃນປີ 2018, ແລ້ວຍັງມີຄວາມເຢັນຊາລົງໄປຕື່ມອີກພາຍຫຼັງທີ່ແຄນເບີຣາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນປີກາຍນີ້ ໃຫ້ມີການສືບສວນທີ່ເປັນເອກະລາດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດໃນການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ໃນພາກກາງຂອງຈີນ ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ຈີນຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍການເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຂອງອອສເຕຣເລຍລວມທັງເຫຼົ້າວາຍແລະເຂົ້າບາເລ ແລະຈຳກັດຈຳນວນການນຳເຂົ້າຊີ້ນງົວ, ຖ່ານຫີນແລະໝາກອາງຸ່ນ ຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ສະຖານທູດຈີນປະຈຳນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ບໍ່ໄດ້ຕອບໃນທັນທີຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄຳປາໄສຂອງທ່ານນາງເພນ (Payne).
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍກໍຕາມ, ຈີນຍັງຄົງເປັນຄູ່ການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍຢູ່.
ໃນ 12 ເດືອນຈົນມາຮອດເດືອນມີນາຜ່ານມາ, ອອສເຕຣເລຍໄດ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຍັງຈີນມູນຄ່າ 110 ຕື້ 100 ລ້ານໂດລາ, ຫຼຸດລົງ 0.6 ເປີເຊັນ ຈາກປີກາຍນີ້, ແຕ່ການສົ່ງອອກໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລາຄາທີ່ແພງສໍາລັບແຮ່ເຫຼັກ, ຊຶ່ງເປັນລາຍການດຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການຄ້າກັບຈີນ.