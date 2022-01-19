ອອສເຕຣເລຍ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ສູງທີ່ສຸດ ພາຍໃນມື້ດຽວ

ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ແຜ່ລາມຢ່າງວ່ອງໄວໃນອອສເຕຣເລຍໄດ້ພາໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ສູງທີ່ສຸດພາຍໃນມື້ດຽວ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ບັນທຶກວ່າມີການເສຍຊີວິດ 74 ຄົນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ໂດຍການເສຍຊີວິດໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວສາມລັດທີ່ມີປະຊາ ກອນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ: 36 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນລັດນິວຊາວເວລສ໌, 22 ຄົນເສຍຊີວິດໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແລະ 16 ຄົນໃນລັດຄວີນສ໌ແລນ.
ສະຖິຕິການເສຍຊີວິດຄັ້ງໃໝ່ ກົງກັບສະຖິຕິຂອງຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍອອສເຕຣເລຍຫຍັບເຂົ້າໃກ້ຈຸດພັງທະລາຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດວິດຕໍເຣຍໄດ້ວາງມາດຕະການສຸກເສີນ “ກົດສີນ້ຳຕານ” ສຳລັບໂຮງໝໍໃນນະຄອນແມລເບີນ, ເມືອງເອກຂອງລັດນັ້ນ, ແລະໂຮງໝໍປະຈຳຂົງເຂດຫຼາຍແຫ່ງ. ລັດຖະດຳລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຮງໝໍ ເລື່ອນຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ຮີບດ່ວນ ແລະນຳ ເອົາພະນັກງານທີ່ກຳລັງພັກການຢູ່ກັບຄືນມາເຮັດວຽກ ຫຼືບໍ່ກໍຂໍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ເລື່ອນເວລາໃນແຜນຂໍພັກການນັ້ນອອກໄປ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນລັດຖະບານກາງ, ທ່ານເກຣກ ຮັນທ໌ (Greg Hunt) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານ ກໍາລັງເປີດໃຊ້ແຜນການສຸກເສີນເພື່ອສົ່ງພະຍາບານຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນ ແລະພະນັກງານແພດ 100,000 ຄົນຈາກໂຮງໝໍເອກະຊົນໄປເຂດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດອອສເຕຣເລຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຢ່າງໜັກ ຂອງພະຍາດນີ້. ແຜນການດັ່ງກ່າວຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານໃຊ້ຄັງສະສົມ ທາງການແພດແຫ່ງຊາດ ແລະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນມີໄວ້ ສໍາລັບລັດ ແລະເຂດແຄວ້ນຕ່າງໆ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຂາດແຄນສິ່ງເຫລົ່ານີ້.
ຂະນະດຽວກັນ, ມີລາຍງານວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນກຳລັງຈະເຮັດແຜນການວາງຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ໃຫ້ແລ້ວ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວແລະເທດສະບານອື່ນອີກຫລາຍແຫ່ງ ຍ້ອນວ່າປະເທດນັ້ນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,000 ຄົນໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໂດຍອົງການຂ່າວກຽວໂດລາຍງານວ່າ ເທດສະບານໂອສະກາ ມີການບັນທຶກຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໃໝ່ 6,000 ຄົນໃນວັນອັງຄານ ວານນີ້. ຂໍ້ຈໍາກັດໃຫມ່, ເຊິ່ງອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ລວມທັງເວ ລາເປີດຮ້ານທີ່ສັ້ນລົງສໍາລັບສະໂມສອນ ຫລື ບາ ແລະຮ້ານ ອາຫານ ແລະຈໍາກັດຈຳນວນຄົນເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.
ທາງດ້ານຢາວັກຊີນນັ້ນ, ໂຮງໝໍອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຜົນຂອງການສຶກສາເບື້ອງ ຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 4 ແມ່ນ ໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນທີ່ຈຳກັດ ໃນການຕ້ານສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ.
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