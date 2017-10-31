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ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ບໍ່ຍອມອອກ​ຈາກ ​ສູນ​ຄຸມຂັງ​ ​ອົບ​ພະຍົບ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມໂດຍ ​ອອສ​​ເຕຣ​ເລຍ

ພາບຖ່າຍວີດິໂອຂອງອົງການຂ່າວ Australia Broadcasting Corporation ທີ່ຖ່າຍໃນວັນອັງຄານ ທີ 31 ຕຸລາ 2017 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ພາກັນປະທ້ວງ ບໍ່ໃຫ້ປິດ ສູນຄຸມຂັງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ເກາະ Manus ຂອງປະເທດ Paua New Guinea ນັ້ນລົງ.

ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພຫລາຍ​ກວ່າ 600 ຄົນ ບໍ່ຍອມອອກ​ຈາກ​ສູນ​ຄຸມ​ຂັງ​ຊາວ​ອົບ​ພະຍົບ ທີ່​ຄວບ​
ຄຸມ​ໂດຍ​ອອສເຕຣ​ເລຍ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້ນີ້ ຍ້ອນ​ຢ້ານ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້ຮັບການ
​ປະຕິບັດ​ຕໍ່ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈາກພວກ​ຄົນທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ພວກ​ຖືກຄຸມ​ຂັງ​ພາກັນ​ຢືນຢັນ​ຢ່າງໜັກ​ແໜ້ນວ່າ ​ເຂົາເຈົ້າຈະ​ຢູ່​ທີ່​ສູນໃນ​ເກາະ Manus
ຂອງPapua New Guinea ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດປາຊີ​ຟິກ​ແຫ່ງນັ້ນຕໍ່​ໄປ, ​ເຖິງ
​ແມ່ນ​ວ່າເຈົ້າ ໜ້າທີ່​ຈະມີ​ແຜນ​ທີ່ປິດ​ນໍ້າ ​ແລະ​ໄຟ​ຢູ່​ໃນສູນ​ດັ່ງກ່າວໄວ້ ​ໃນຕອນບ່າຍ​ວັນ​
ອັງຄານ​ມື້ນີ້ ​ກໍ​ຕາ​ມ. ພວກ​ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍ​ຈໍາ​ນວນ 600 ປາຍຄົນ ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ
​ໃຫ້​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ Papua New Guinea ​ອອກ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຫ້າມ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້ສູນ​ດັ່ງກ່າວ​ປິດ
ລົງເປັນການຊົ່ວຄາວ.

ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ເວົ້າວ່າ ຜູ້​ຊາຍ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ​ໂດຍ​ບໍ່ຮູ້​ວ່າ​ແມ່ນ​ໃຜ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສູນ ​
ແລະ​ຂົນ​ເອົາ​ເຄື່ອງເຟີ​ນີ​ເຈີ ​ແລະ​ສິ່ງ​ຂອງ​ອື່ນໆ ຢູ່​ໃນ​ສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ​ອອກໄປ.

ພວກ​ຖືກຄຸມ​ຂັງ​ພາກັນເວົ້າອີກ​ວ່າ ກໍາລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ​ທີ່​ຈ້າງ​ໂດຍ Canberra
​ໃຫ້​ຍາມ​ສູນ​ດັ່ງກ່າວ​ ໄດ້​ພາກັນໜີຈາກ​ສູນ Manus ​ໄປ​ແລ້ວ. ​ເຈົ້າໜ້າທີ່ Papua New
Guinea ​ເວົ້າວ່າ ​ສູນ​ຄຸມ​ຂັງດັ່ງກ່າວ ຈະ​ຖືກໂອນ​ໄປ​ຢູ່​ໃນຄວາມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງກໍາລັງປ້ອງ​
ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້ອື່ນແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ໃດ​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ
ກໍຈະ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ລ່ວງ​ລໍ້າ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄ້າຍ​ທະຫານ.

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