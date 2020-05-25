ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ເດັກນ້ອຍຢູ່ອອສເຕຣເລຍ ກັບຄືນໄປເຂົ້າ ໂຮງຮຽນອີກ ພາຍຫລັງທີ່ມີການປິດໄວ້ ຍ້ອນ ພະຍາດ COVID-19  

ເດັກນ້ອຍກັບໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນລັດຕ່າງໆ ຄືນອີກເປັນມື້ທໍາອິດຢູ່ລັດ New South Wales ທີ່ເປີດໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຄືນ ເມື່ອມີການຜ່ອນຜັນມາດຕະການຈໍາກັດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ພະຍາດ COVID-19 ລົງ ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, 2020

ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນລັດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫລາຍທີ່ສຸດ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເປີດໃຫ້ຄົນໄປກັບໄປໄດ້ແລ້ວ ພາຍຫລັງທີ່ມີການປິດໄວ້ມາໄດ້ຫຼາຍອາທິດ ຍ້ອນພະຍາດ COVID-19. ພວກນັກຮຽນ ຢູ່ໃນລັດນິວຊາວເວລສ໌ (New South Wales) ພ້ອມໆກັນກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍຢູ່ໃນລັດຄວີສແລນ (Queensland) ໄດ້ພາກັນມຸ້ງໜ້າໄປເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ຢູ່ໃນການຜ່ອນຜັນຂໍ້ຈໍາກັດໃນການສະກັດກັ້ນໄວຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍທີ່ສຸດນີ້, ອີງຕາມລາຍ ງານຂອງ , Phil Mercer ຈາກນະຄອນຊີດນີ.

ມີນັກຮຽນຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໄດ້ກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ໂຮງຮຽນລັດ ແລະໂຮງຮຽນເອກະຊົນໃນລັດໃນລັດນິວຊາວເວລສ໌ (New South Wales) ກັບມາຮຽນເຕັມເວລາຄືນອີກ ພາຍຫລັງທີ່ມີ ການປິດໄວ້ເປັນເວລາ 2 ເດືອນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນລັດຄວີນສແລນ (Queensland) ທີ່ເປັນລັດໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນກໍໄດ້ເປີດຄືນໃຫ້ຄົນໄປເຂົ້າຮຽນ ອີກ. ເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນ ຢູ່ໃນແທັສມາເນຍ ກໍໄດ້ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນຄືກັນ. ລັດວິກຕໍເຣຍ ຈະເລີ້ມໃຫ້ມີການກັບໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນແບບເປັນໄລຍະ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້.

ມາດຕະການຢູ່ຫ່າງກັນທາງສັງຄົມມີຍັງຮັກສາໄວ້ຢູ່ ແລະພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ພວກດູແລເດັກບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດໂຮງຮຽນ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາປະຈໍາລັດນິວຊາວເວລສ໌(New South Wales), ທ່ານນາງ ຊາຣາ ມິດແຊລ ເວົ້າວ່າ ການເປີດໃຫ້ຄົນກັບໄປເຂົ້າໂຮງ ຮຽນອີກ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢ່າງສະດວກດີ.

ທ່ານນາງ ມິດແຊລ (Mitchell) ກ່າວດັ່ງນີ້:
“ມັນເປັນວັນແຫ່ງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບພໍ່ແມ່ ແລະນາຍຄູຫລາຍຄົນ ແລະນັກຮຽນຢູ່ໃນລັດນິວຊາວເວລສ໌ (New South Wales) ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນລູກເຕົ້າໄດ້ກັບຄືນໄປເຂົ້າຮຽນອີກ. ອີກເທື່ອນຶ່ງ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກ ເຖິງບຸນຄຸນຕໍ່ປະຊາຄົມຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກະກຽມ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນກັບມາເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້, ໂດຍໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດເພີ້ມອີກ ແລະກຽມສິ່ງໃຊ້ໃນການອະນາໄມ ແລະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນເຊົ້າມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ມັນດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍຢ່າງ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ. ມັນຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍທີ່ເຫັນເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະພວກເຮົາຄອງຄອຍວັນທີ່ຈະກັບໄປສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ເພື່ອເວົ້າເຖິງການສຶກສາ.”

ໂຮງຮຽນແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ມີການຖົກຖຽງກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນການຮັບມືຂອງອອສເຕຣເລຍ ຕໍ່ການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດນີ້. ລັດຖະບານກາງ ມີແຕ່ກ່າວຢໍ້າແລ້ວຢໍ້າອີກວ່າ ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຮືອນຈະປອດໄພກວ່າ.

ການເປີດໂຮງຮຽນຄືນ ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນ ຢູ່ໃນການຫລຸດຜ່ອນການຄວບຄຸມດ້ານພະຍາດ COVID-19. ການຜ່ອນຜັນເພີ້ມອີກ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຢູ່ໃ ຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ ໂດຍທີ່ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານກິນດື່ມ ຫລື ບາ ແລະຮ້ານອາຫານຫລາຍແຫ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຄືນອີກ ຢ່າງມີການຈໍາກັດຈໍານວນຄົນທີ່ເຂົ້າໄປໃນຮ້ານໄດ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ, ຊາຍແດນຂອງຫລາຍລັດຍັງປິດໄວ້ຢູ່ ແລະອອສເຕຣເລຍ ສືບຕໍ່ຫ້າມຄົນຕ່າງປະເທດທຸກຄົນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນ ປະເທດໄດ້.

ອອສເຕຣເລຍ ມີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຫລາຍກວ່າ 7,100 ກໍລະນີ. 102 ຄົນເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນໄວຣັສນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG