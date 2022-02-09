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ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ລີທົວເນຍ ສາມັກຄີກັນ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກົດດັນຂອງຈີນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ມາຣີສ ເພນນ໌, ຂວາ, ແລະຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງລີທົວເນຍ ທ່ານເກບຣີລີອຸສ ແລນສ໌ເບີກິສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັນ ຢູ່ສະພາຕ່ຳໃນນະຄອນຫຼວງ ແຄນເບີຣາ ຂອງອອສເຕຣເລຍ, ໃນວັນພຸດ ທີ 9 ກຸມພາ 2022. (Lukas Coch/AAP Image via AP)

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະລີທົວເນຍ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນຳກັນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ທີ່ຈະເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຄວາມທ້າທາຍທາງຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໃນການກົດດັນຈາກຈີນນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງລີທົວເນຍ ທ່ານເກບຣີລີອຸສ ແລນສ໌ເບີກິສ (Gabrielius Landsbergis) ແລະຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈາກອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ມາຣີສ ເພນນ໌ (Marise Payne) ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ສະພາຕ່ຳຂອງອອສເຕຣເລຍ.

ບັນດາຜູ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ສູນເສຍເງິນຫຼາຍສິບພັນລ້ານໂດລາ ຍ້ອນກຳແພງການຄ້າທີ່ເປັນທາງການແລະບໍ່ເປັນທາງການຂອງຈີນ ທີ່ລວມມີ ຖ່ານຫີນ ເຫຼົ້າແວັງ ຊີ້ນງົວ ກຸ້ງນ້ຳຈືດ ຫຼື crayfish ແລະເຂົ້າບາຣເລ ​ຊຶ່ງ​ບັງເອີນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ສາຍສຳພັນພວມຊຸດໂຊມລົງກັບປັກກິ່ງ.

ລີທົວເນຍ ປະເທດນຶ່ງທີ່ມີປະຊາກອນ 2 ລ້ານ 8 ແສນຄົນຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລບາລຕິກ ຊຶ່ງບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມຄຽດແຄ້ນຈາກປັກກິ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ເຊົາປະຕິບັດຕາມທຳນຽມທາງການທູດ ໂດຍການເຫັນດີ ທີ່ວ່າ ສຳນັກງານຂອງໄຕ້ຫວັນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວີລນຽສ ຂອງຕົນນັ້ນ ຈະໃຊ້ຊື່ໄຕ້ຫວັນ ແທນຊື່ ຈີນໄທເປ ທີ່ເປັນຄຳສັບໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງບໍ່ພໍໃຈ.

ທ່ານແລນສ໌ເບີກິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເປັນເວລາໄລຍະນຶ່ງແລ້ວ ອອສເຕຣເລຍ ອາດເປັນນຶ່ງໃນແບບຢ່າງຫຼັກ ທີ່ຈີນນຳໃຊ້ເສດຖະກິດ ແລະການຄ້າເປັນເຄື່ອງມືທາງການເມືອງ ຫຼື ຜູ້ໃດນຶ່ງອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນອາວຸດທາງການເມືອງ.”

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