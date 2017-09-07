ສານສູງຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ 2 ກໍລະນີ
ກ່ຽວກັບລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີຂອງລັດຖະບານ
ທີ່ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການແຕ່ງງານຂອງຄົນ
ເພດດຽວກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້.
ສານ ບໍ່ໄດ້ອອກຄຳພິພາກສາເປັນລາຍລັກອັກສອນໃດໆ ໃນວັນພະຫັດ ທີ່ອະທິບາຍວ່າ
ເປັນຫຍັງທາງສານຈຶ່ງປະຕິເສດ ຕໍ່ການທ້າທາຍທີ່ວ່ານີ້ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ມີການຮັບຟັງຄຳ
ໃຫ້ການເປັນເວລາ 2 ວັນແລ້ວນັ້ນ.
ພວກທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດ ໄດ້ໄປຍັງສານທີ່ນະຄອນ Melbourne
ເພື່ອຊອກຫາທາງໃຫ້ຍົກເລີກແຜນການທີ່ວ່ານີ້ ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ ລັດຖະບານຂອງ
ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ Malcolm Turnbull ບໍ່ມີອຳນາດ ໃນການຈັບຈ່າຍເງິນຈຳນວນ
97 ລ້ານ ໂດລາ ໃນການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍັງໄດ້ສະແດງ
ອອກຊຶ່ງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງທີ່ວ່ານີ້ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຮັກຮ່ວມເພດ ທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງພວກທີ່ແປງເພດ
ໃນອອສເຕຣເລຍ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາອອກຄຳຖາມໃນການລົງຄະແນນ
ສຽງແບບງ່າຍໆທີ່ວ່າ ຮັບຜ່ານ ຫຼື ບໍ່ຮັບຜ່ານ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງສານສູງ ໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນການ
ຕໍ່ໄປ ແລະເລີ່ມສົ່ງບັດຄະແນນສຽງ ອອກໄປໄດ້ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້, ຊຶ່ງຜົນສະຫຼຸບ
ຈະມີການປະກາດໃຫ້ຊາບໃນເດືອນພະຈິກ. ຖ້າຫາກວ່າ ສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງການ
“ເຫັນພ້ອມ” ໄດ້ ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປ ສະມາຊິກສະພາ ຈະທຳການລົງຄະແນນສຽງ
ກ່ຽວກັບມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນຕໍ່ໄປ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Malcolm Turnbull ຜູ້ຊຶ່ງສະໜັບສະໜຸນການແຕ່ງງານຂອງ
ພວກຮັກຮ່ວມເພດ ໄດ້ສັນລະເສີນການຕັດສິນຂອງສານ ໃນລັດຖະສະພາໃນວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຄົນລົງຄະແນນສຽງ “ເຫັນພ້ອມ,” ແລະຈະຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຊາວອອສເຕຣເລຍທຸກໆຄົນໄດ້ລົງຄະແນນ “ເພື່ອສະແດງຄວາມເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານ Turnbull ໄດ້ລິເລີ່ມການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະສະພາ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ແຜນການລົງຄະແນນສຽງແບບບັງຄັບ ທີ່ຮູ້ກັນ
ໃນນາມ ການລົງປະຊາມະຕິໂດຍປະຊາຊົນນັ້ນ.
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