ອອສເຕຣເລຍ ປະເຊີນກັບ ການລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຄັ້ງໃໝ່

COVID-19 ກຳລັງແຜ່ລາມຄັ້ງໃໝ່ ໃນຫຼາຍລັດຂອງປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ. ໂທລະພາບ ABC ລາຍງານວ່ານະຄອນ ຊິດນີ ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ມາດຕະການກັກບໍລິເວນອີກເປັນເວລາສອງອາທິດ ລວມທັງນະຄອນ ດາວິນ, ເພີດ ແລະ ບຣິສເບັນ.
ລັດ ນິວ ຊາວ ເວລສ໌ ໄດ້ພົບ 22 ກໍລະນີໃໝ່ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ ແລະ 49 ກໍລະນີທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມອົງການອະນາໄມໂລກ.
ທ່ານນາງ ອຸໄລວັນ ຄົນລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນ ຊິດນີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຢູ່ນະຄອນ ຊິດນີ ວ່າ “ສຳລັບການລະບາດຂອງໂຄວິດເທື່ອນີ້ນິນະມັນແຮງກວ່າເກົ່າ ລະກະໄວກວ່າເກົ່າ. ສົມມຸດວ່າຢູ່ໃນກຸ່ມມີ 10 ຄົນ 9 ຄົນກະຕິດກັນໄປເລີຍໄວໆ ລະກະເຫັນອາການຂຶ້ນໄວໆ. ມັນບໍ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍ ບໍ່ວ່າແຕ່ຜູ້ເຖົ້າ ບໍ່ວ່າຄົນໜຸ່ມດຽວນີ້ມັນຕິດໄປໝົດ. ຍ້ອນວ່າພະຍາດໂຕ ໃໝ່ມັນຂຶ້ນມານີ້ມັນແຮງກ່ອນເກົ່າ ແດລຕາ ນີ້. ຢູ່ ຊິດນີ ນີ້ກະລັອກດາວໄປຈົນຮອດວັນທີ 9. ຫວັງວ່າກະຄືຊິໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ຖ້າວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອອກບ້ານ. ໝົດທຸກຄົນກະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລັດຖະບານວາງໄວ້. ມີແຕ່ພວກແພດພວກໝໍນີ້ແຫຼະຕ້ອງໄດ້ອອກໄປ. ໄປຊັອບໄປຫາ ດັອກ ເຕີຫັ້ນໄປໄດ້. ໄປຊື້ຢູ່ຊື້ກິນຫັ້ນໄປໄດ້ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງຕົນເອງຕ້ອງໄດ້ອັດປາກອັດດັງ ລ້າງມືເປັນປົກກະຕິ. ເທື່ອນີ້ມັນອັນຕະລາຍກວ່າແຕ່ເກົ່າ.”
ໄວຣັສສາຍພັນແດລຕ້າໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງໃຫ້ຫຼາຍປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເລັ່ງ ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນ.
ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ສັກຢາຄົບແລ້ວກັບມາໃສ່ໜ້າກາກຄືນອີກເວລາທີ່ອອກໄປຂ້າງນອກ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ນີ້.
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