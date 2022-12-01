ອາເຈັນຕິນາກ້າວເຂົ້າສູ່ຮອບຄັດເລືອກຂອງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກໂດຍຊະນະໂປແລນ 2 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນນັດສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມ C ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຫົວໜ້າທີມ ທ້າວລີໂອແນລ ແມສຊີ ໄດ້ເຫັນວ່າເກັບບານລູກໂທດບໍ່ໃຫ້ຜ່ານປະຕູໄດ້ ໃນເຄິ່ງເວລາທຳອິດ ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາ 974 ກໍຕາມ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ໄຊຊະນະຂອງອາເຈັນຕິນາ ເຮັດໃຫ້ພວກນັກກິລາຈາກທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ຂຶ້ນ ໄປຢູ່ໃນອັນດັບນຶ່ງຂອງກຸ່ມ, ແລະເຂົາເຈົ້າຈະພົບກັບອອສເຕຣເລຍ ຂະນະທີ່ ໂປແລນ ທີ່ໄດ້ອັນດັບ 2 ຈະພົບກັບຝຣັ່ງ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຄອງຕຳແໜ່ງຊະນະເລີດ ຫລືແຊ້ມແລ້ວນັ້ນ.
ເມັກຊິໂກຍິງໄດ້ 2 ປະຕູ ໃນ 5 ນາທີ ຂອງຊ່ວງທີ 2 ຂອງການແຂ່ງຂັນໃນການພະຍາຍາມຂັ້ນສຸດທ້າຍ ທີ່ໜ້າລະທຶກໃຈ ເພື່ອຈະໃຫ້ສືບຕໍ່ຢູ່ໃນການແຂ່ງ ຂັນເຕະບານໂລກອີກ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ຊະນະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ 2 ຕໍ່ 1 ແຕ່ເສຍໂອກາດເຂົ້າຮອບ 16 ທີມສຸດທ້າຍ ໃນການຍິງປະຕູໄດ້ທີ່ມີຄະແນນຕ່າງກັນ.
ການຍິງປະຕູ ໂດຍເຮັນຣີ ມາຕິນ (Henry Martin) ແລະລູອີສ໌ ຊາເວ (Luis Chavez) ໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເຄັ່ງຕຶງ ໃນທັນທີ ຫຼັງຈາກຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ເຮັດໃຫ້ເມັກຊິໂກພຸ້ງຂຶ້ນ, ແຕ່ການປະຢັດເວລາໄດ້ດີເລີດໂດຍຜູ້ຮັກສາປະຕູຂອງຊາອຸດິ ທ້າວໂທຮາເມັດ ອາລ-ໂອເວສ໌ (Mohamed Al-Owais) ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມສອງຄັ້ງທີ່ບໍ່ສຳເລັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກເຕະບານຊາວອາເມຣິກາໃຕ້ ພາດເປົ້າຫມາຍທີ່ບັນລຸຍາກທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າໄດ້.
ອອສເຕຣເລຍເຮັດໃຫ້ເດັນມາກໝົດຫວັງໂດຍຍິງໄດ້ 1 ປະຕູ ຕໍ່ 0 ໃນວັນພຸດ ວານນີ້ ຊຶ່ງຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮອບຄັດເລືອກເຕະບານໂລກໄດ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນ ຮອບ 16 ປີ ຍ້ອນການຍິງປະຕູດ່ຽວ ຈາກແມັດຕິວ ເລກກີ້ (Mathew Leckie).
ອອສເຕຣເລຍພົບກັບເດັນມາກ ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາ ອາລ ຈານຸບ (Al Janoub) ກ່ອນທີ່ຈະຕີນັກກິລາຊາວສແກນດີເນວຽນ ດ້ວຍການໂຕ້ຕອບກັບໃນນາທີ ທີ 60 ເມື່ອທ້າວເລັກກີໄດ້ໂດດພຸ້ງຂຶ້ນເທິງຟ້າ ແລະລົງມາຢຽບຕີນຂອງກອງຫລັງ ທ້າວໂຈກິມ ແມເຮີລ (Joakim Maehle) ໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະຍິງບານໃນລະດັບຕ່ຳໆ ຜ່ານມືຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູ, ທ້າວແຄສເປີ ສມາຍໂຄ (Kasper Schmeichel) ໄປ.
ທ້າວວາບີ ຄາຊຣີ (Wahbi Khazri) ນັກເຕະບານທີ່ເກີດຢູ່ຝຣັ່ງ ຍິງໄດ້ພຽງປະຕູດຽວ ໃນການແຂ່ງຂັນ ທີ່ຕູນີເຊຍເອົາຊະນະຝຣັ່ງ ຜູ້ທີ່ຖືຂັນລາງວັນກິລາເຕະບານໂລກດ້ວຍຄະແນນ 1-0 ທີ່ສະຫນາມກິລາເມືອງການສຶກສາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ແຕ່ໄຊຊະນະທີ່ໜ້າຕົກຕະລຶງນີ້ ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນຮອບ 16 ທີມສຸດທ້າຍໄດ້.
ທ້າວຄາຊຣີ (Khazri) ໄດ້ກັບບ້ານໂດຍເປັນເຈົ້າການຍິງປະຕູໃນນາທີ ທີ 58 ທ່າມກາງການຫ້ອມລ້ອມຂອງກຸ່ມກອງຫຼັງ ເພື່ອຈະຄວ້າເອົາໄຊຊະນະເປັນຄັ້ງທີ 3 ເທົ່ານັ້ນ ໃນການເຂົ້າແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ 6 ຄັ້ງ ສໍາລັບຕູນີເຊຍ ແຕ່ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຍັງຖືກຄັດອອກໄປ.
ຝຣັ່ງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການປ່ຽນແປງ 9 ຄັ້ງສໍາລັບການແຂ່ງຂັນນີ້ ຈາກທີມທີ່ໄດ້ຊະ ນະເດັນມາກ ແລະໄດ້ມີບ່ອນຢູ່ໃນຮອບຄັດເລືອກແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ຈົບການແຂ່ງຂັນ ລົງໂດຍການເປັນທີມຊະນະເລີດຂອງກຸ່ມ D ຍ້ອນການຍິງປະຕູໄດ້ຈາກ ທີມ ຮອງຊະນະເລີດອອສແຕຣເລຍ.