ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດໂດຍປາສະຈາກຂໍ້ຫ້າມ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເວລາເກືອບຮອດ 600 ວັນຜ່ານມາ. ກ່ອນໜ້ານີ້ເຂົາ ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານກ່ອນ ຈຶ່ງເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ ພາຍໃຕ້ມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ຖືກວາງອອກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລາມຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫລັງຈາກນານກວ່າ 18 ເດືອນຜ່ານໄປ, ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນກຳລັງຕິດຕໍ່ກັບໂລກຄືນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນໄດ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ມັນໄດ້ມີການພົບພໍ້ກັນດ້ວຍຄວາມດີໃຈຈົນນ້ຳຕາໄຫລອອກມາ ອີກຄັ້ງນຶ່ງຢູ່ສະໜາມບິນຊິດນີ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງປະເທດໄດ້ໄປ ເຖິງປະເທດດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກການຫ້າມຕ່າງໆໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.
ປະຊາຊົນອອສເຕຣເລຍ ຕອນນີ້ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ ຢ່າງມີອິດສະຫຼະ ໂດຍປາສະຈາກການຂໍອະນຸຍາດຈາກທາງການ.
ບັນດານັກເດີນທາງທີ່ກັບເມືອບ້ານໃນລັດນິວ ຊາວ ແວລສ໌ ແລະ ວິກຕໍເຣຍ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບຄຳສັ່ງກັກບໍລິເວນຢູ່ໂຮງແຮມອີກຕໍ່ໄປ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ສັກຢາສອງຄັ້ງ ແລະ ມີພຽງແຕ່ຄົນສັນຊາດ ອອສເຕຣເລຍ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ຖາວອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດກັບຄືນບ້ານໄດ້ໃນໄລຍະນີ້. ອອສເຕຣເລຍ ຈະເປີດຄືນການ ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດຄືນໂດຍປາສະຈາກການກັກບໍລິເວນຕໍ່ປະຊາຊົນ ສິງກະໂປ ທີ່ໄດ້ສັກຢາຄົບແລ້ວນັບແຕ່ວັນທີ 21 ພະຈິກ, ແຕ່ມັນຍັງ ບໍ່ທັນແນ່ນອນເທື່ອວ່າເວ ລາໃດທີ່ຄົນຈາກຕ່າງປະເທອື່ນໆ, ຜູ້ທີ່ຖືກຫ້າມສ່ວນ ໃຫຍ່ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ, ຈະຖືກອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຂົ້າປະເທດໄດ້.
ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼາຍພັນຄົນແມ່ນໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນ ລະຫວ່າງທີ່ມີໂຣກລະບາດ ຍ້ອນການຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ ສຸດໃນໂລກ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ວາງຂໍ້ຈຳກັດ ສຳລັບຕົວເລກນັກເດີນທາງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບເຂົ້າໄປໃນປະເທດຍ້ອນຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບລະບົບການ ກັກກັນບໍລິເວນ.
ສະໜາມບິນ ແມລເບິນ ກໍໄດ້ກະກຽມສຳລັບການສືບຕໍ່ຮັບເອົາຜູ້ໂດຍສານ ຈຳນວນຫລວງຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງສະໜາມບິນ, ທ່ານ ລາຍແອລ ສແຕຣມບີ ກ່າວວ່າ ການ ປິດເຂດຊາຍແດນຍ້ອນໂຣກລະບາດແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຕໍ່ພະນັກ ງານ.
ທ່ານ ສແຕຣມບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢຸດການບິນຢ່າງຈິງຈັງປານໃດ, ສະນັ້ນພວກເຮົາແມ່ນສາມາດທີ່ຈະຮັກສາໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ດຳເນີນໄປຢູ່ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກຢ່າງແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີ. ແຕ່ສະພາບການຢຸດ ແລະເລີ່ມຄືນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຜ່າຕະຫຼອດມາ ກໍຄືດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ເນາະ ແມ່ນຍາກຫຼາຍ. ໂດຍສະເພາະ, ສຳລັບພະນັກງານຂອງສະໜາມບິນ. ປົກກະຕິພວກເຮົາຈະມີ 20,000 ຄົນເຮັດວຽກຢູ່ສະໜາມບິນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມີສອງສາມເທື່ອທີ່ພວກເຮົາເອົາແຕ່ 500 ຄົນເຫລືອໄວ້ເຮັດວຽກເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໜັກຫຼາຍຕໍ່ທຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນເປັນການສະເພາະ.”
ການຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນພາຍໃນ ແມ່ນຍັງຄົງມີຢູ່ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງ ອອສເຕຣເລຍ. ຕົວ ຢ່າງເຊັ່ນ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນ ຊິດນີ ແລະ ແມລເບິນ ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະເດີນທາງໄປນະຄອນ ຫຼວງ ປາຣີ ຂອງ ຝຣັ່ງ ໄດ້ຢ່າງມີອິດສະຫຼະ ແຕ່ໄປນະຄອນເພີດໃນລັດ ອອສເຕຣເລຍຕາເວັນຕົກ ບໍ່ໄດ້.
ບັນດານັກເດີນທາງຈາກລັດ ນິວ ຊາວ ແວລສ໌ ແລະ ວິກຕໍເຣຍ, ເຊິ່ງໄດ້ ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງການລະບາດສາຍພັນແດລຕ້າ ນັ້ນ, ແມ່ນສາມາດເດີນທາງໄປລັດ ອອສເຕຣເລຍຕາເວັນຕົກ ໄດ້ ດ້ວຍການໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເປັນກໍລະນີຍົກເວັ້ນທົ່ານັ້ນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາສອງເຂັມ. ບັນດາເຈົ້າ ໜ້າທີ່ລັດ ຄວີນສແລນ ມີແຜນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ເກືອດຫ້າມຢູ່ເຂດຊາຍແດນພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນທີ 17 ທັນວາຈະມາເຖິງນີ້.
ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກວດພົບໄວຣັສໂຄໂຣນາ 170,000 ກໍລະນີໃນລະຫວ່າງ ທີ່ມີໂຣກລະບາດຢູ່ນີ້. ປະຊາຊົນ 1,700 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ. ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼາຍກວ່າ 77 ເປີເຊັນ ແມ່ນໄດ້ສັກຢາຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
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