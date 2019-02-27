ຄາດີນາລອອສເຕຣເລຍ ທ່ານຈອຣ໌ຈ ແພລ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສຸດ ຂອງ ສາສະ
ໜາຄາໂທລິກ ໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ໃນການລ່ວງລະເມີດ ທາງເພດຕໍ່ພວກ
ເດັກນ້ອຍນັ້ນ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າຄຸກ.
ຄາດີນາລ ແພລ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີຮັບຟັງ
ຄຳໃຫ້ການ ກ່ອນການຕັດສິນລົງໂທດ ຢູ່ທີ່ສານນະຄອນແມລເບີນ ຫຼັງຈາກຜູ້ພິພາກ
ສາໄດ້ປະຕິເສດການປະກັນໂຕຂອງທ່ານ.
ຄະນະຕຸລາໃນການດຳເດີນຄະດີຂອງທ່ານ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນ
ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ທ່ານແພລ ອາຍຸ 77 ປີ ມີຄວາມຜິດຢູ່ຫ້າກະທົງ ທີ່ພົວພັນກັບການລວນ
ລາມທາງເພດ ຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍຮ້ອງເພງສອງຄົນ ຢູ່ທີ່ພະວິຫານ ແຊນແພຕຣິກ ໃນປີ
1996 ໃນຂະນະທີ່ຮັບໃຊ້ເປັນພະສັງຄະລາດ ຂອງສັງຄະ ມົນທົນນະຄອນແມລເບີນ.
ຄະນະຕຸລາການໄດ້ຕັດສິນໃນເດືອນກັນຍາ ແຕ່ວ່າການຕັດສິນໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງ
ກ່ຽວກັບຄຳຕັດສິນໃນເດືອນທັນວາ ແຕ່ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປິດໄວ້ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງ
ທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ ໂດຍຜູ້ພິພາກສາ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆມີການ
ຮົ່ວໄຫລ. ທ່ານແພລຍັງປະເຊີນໜ້າການດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບການກ່າວຫາອື່ນໆໃນ
ການລວນລາມທາງເພດ ທີ່ຢ້ອນຄືນໄປ ໃນເວລາທີ່ທ່ານຍັງເປັນຄຸນພໍ່ໜຸ່ມຢູ່ນັ້ນ ທີ່
ເມືອງບາລລາຣັຕ ຊຶ່ງເປັນບ້ານເກີດຂອງທ່ານ ແຕ່ບັນດາໄອຍະການ ໄດ້ປະປ່ອຍການ
ກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ທ່ານແພລ ປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກ 50
ປີ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້. ໄອຍະການຈະປະກາດການລົງໂທດໃນວັນທີ 13 ມີນາຈະ
ມາເຖິງນີ້.
ທ່ານແພລໄດ້ຮັບໃຊ້ ໃນນາມເປັນນາຍຄັງຂອງວາຕີກັນ ແລະລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ
ນັບແຕ່ປີ 2014 ແຕ່ໄດ້ອອກໄປພັກຜ່ອນນັບແຕ່ປີ 2016 ຫຼັງຈາກທ່ານຖືກພົບເຫັນວ່າ
ມີຄວາມຜິດ. ໂຄສົກວັງມາຕີກັນ ທ່ານອາແລຊຊານໂດຣ ຈີໂຊຕຕີ ກ່າວວ່າ ຫ້າສະໄໝ
ຂອງການເປັນລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດຂອງທ່ານແພລ ໄດ້ໝົດກຳນົດລົງ ໃນໃນເດືອນ
ນີ້. ທ່ານແພລ ຍັງໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ອອກຈາກສະພາ ທີ່ໃຫ້ການປຶກສາຢ່າງໃກ້ຊິດແກ່
ພະສັນຕະປາປາ ແຟຣນຊິສ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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