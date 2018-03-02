ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ບອກທ່ານຮຸນເຊນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ
ກໍາປູເຈຍວ່າ ການນາບຂູ່ວ່າ ຈະທໍາຮ້າຍພວກປະທ້ວງ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄປ
ຢ້ຽມຢາມປະເທດດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ໃນຂະນະ
ທີ່ຄວາມໂກດແຄ້ນກ່ຽວກັບຄໍານາບຂູ່ນີ້ ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານຮຸນເຊນໄດ້ນາບຂູ່ວ່າ ທ່ານຈະຖອນໂຕອອກຈາກ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດລະຫວ່າງອອສເຕຣເລຍ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງພຽງພໍ ແລະທ່ານຈະໄລ່ນໍາຕີຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈູດຫຸ່ນ
ຂອງທ່ານ ຈົນເຖິງບ້ານເຖິງເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສະມາຊິກຂອງພັກແຮງງານທີ່ເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງທັງສອງສະພາຂອງ
ອອສແຕຣເລຍ ເປັນພວກນຶ່ງໃນຈໍານວນນັກການເມືອງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ
ພວກທີ່ປະນາມຄໍາເຫັນດັ່ງກ່າວ ຂອງທ່ານຮຸນເຊນ ທີ່ມີຈໍານວນນັບມື້ ນັບ
ຫລາຍຂຶ້ນັ້ນ.
ໃນນັ້ນລວມມີ ທ່ານມາກ ເດຣຟັສ (Mark Dreyfus) ສະມາຊິກຂອງພັກ
ແຮງງານຂອງລັດຖະບານກາງ ປະຈໍາສະພາ ທີ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຄະນະສະມາ
ຊິກສະພາຕໍ່າຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ທ່ານ "ຈະຢືນເບິ່ງບໍ່ໄດ້ເມື່ອທ່ານຮຸນ
ເຊນ ນາບຂູ່ວ່າ ຈະທໍາຮ້າຍສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມກໍາປູເຈຍ-ອອສເຕຣ
ເລຍ," ໂດຍໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະອອກສຽງຄັດຄ້ານ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານ
ເດຣຟັສ (Dreyfus) ເວົ້າວ່າ ເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງທ່ານນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ "ອອສເຕຣເລຍມີປະຫວັດໃນການສະແດງອອກຄວາມມັກຮັກ
ທາງການເມືອງທີ່ໜ້າພູມໃຈ ແລະເມື່ອທ່ານຮຸນເຊນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຂອງກໍາປູເຈຍ ນາບຂູ່ວ່າ ຈະໄລ່ຕີຊາວອອສເຕຣເລຍ ທີ່ທໍາການປະທ້ວງ
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອາຊ່ຽນ
ໃນນະຄອນຊິດນັ້ນ...ທ່ານຖືກປະນາມຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໂດຍຊາວອອສເຕຣເລຍ
ຫລາຍໆພັນຄົນ ຢູ່ໃນ ແລະຢູ່ນອກປະຊາຄົມກໍາປູເຈຍ-ອອສເຕຣເລຍ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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