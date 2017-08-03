ແມ່ຍິງ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຖືກຕັດສິນ ຖານຕັ້ງສູນ ຮັບອຸ້ມທ້ອງ

ແມ່ຍິງຊາວອອສເຕຣເລຍຄົນນຶ່ງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ຊາວກຳປູເຈຍ ສອງຄົນ
ຈະຖືກຄຸກ ເປັນເວລາ 18 ເດືອນ ໃນຖານ ດຳເນີນການບໍລິການ ສູນຮັບອຸ້ມທ້ອງ
ຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ.
ນາງ Tammy Davis-Charles ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນສານ
ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ພ້ອມກັນກັບ ເພື່ອຮ່ວມງານ ຊາວກຳປູເຈຍ
ສອງຄົນ ຫຼັງຈາກທີ່ນາງ ໄດ້ຖືກຈັບ ແລະ ຄຸມຂັງ ມາໄດ້ເກົ້າເດືອນແລ້ວ.
ທັງສາມຄົນ ໄດ້ເປັນຜູ້ປະສານງານ ລະຫວ່າງ ພວກແມ່ຍິງ ທ້ອງຖິ່ນ ກັບ ຄູ່ສົມລົດ
ຊາວຕ່າງຊາດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຈາກປະເທດອອສເຕຣເລຍ ຜູ້ທີ່ຢາກຈະໄດ້ລູກ.
ພວກຄູ່ສົມລົດ ໄດ້ຈ່າຍເງິນ ຈຳນວນ ຫຼາຍເຖິງ 50,000 ໂດລາ ໃຫ້ ນາງ Davis-
Charles ໃນການບໍລິການຂອງນາງ ດ້ວຍການວ່າຈ້າງ ແມ່ຍິງທີ່ຈະມາເປັນຄົນອຸ້ມ
ທ້ອງໃຫ້ແກ່ຄູ່ສົມລົດ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບເງິນ 10,000 ໂດລາ.
ນາງ Davis-Charles ແລະ ຊາວກຳປູູເຈຍ ສອງຄົນ ຍັງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ປອມແປງ
ເອກກະສານ.
ເຂດເອເຊຍຕາເວັນສຽງໃຕ້ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ທີ່ນິຍົມຊົມຊອບ ສຳລັບ
ພວກທີ່ຢາກໄດ້ລູກ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນ ແມ່ນຕ່ຳຫຼາຍກວ່າ
ປະເທດອື່ນໆ. ແຕ່ປະເທດໄທ ໄດ້ຫ້າມການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກ ມີການກ່າວຫາ
ວ່າ ມີການຂູດຮີດເອົາເງິນ ຫຼາຍຄັ້ງຜ່ານມາ ແລະ ກຳປູເຈຍ ກໍໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມ
ເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນປີກາຍນີ້.
ການຄ້າດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນວ່າ ລາວ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນຫ້າມ
ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຈຳກັດທຸລະກິດການຮັບອຸ້ມທ້ອງ ເທື່ອ.
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