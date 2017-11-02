ສະຖານະການແມ່ນຍັງຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ ຢູ່ທີ່ອະດີດສູນກັກຂັງພວກອົບພະຍົບ
ໃນ Papua New Guinea ບ່ອນທີ່ພວກຂໍລີ້ໄພຫລາຍກວ່າ 600 ຄົນ ຍັງສືບຕໍ່
ພາກັນປະທ້ວງຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ ເປັນມື້ທີ 3 ແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນສະຖານະການ ທີ່ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດເອີ້ນວ່າ “ເຫດສຸກເສີນທາງດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ.”
ໄຟຟ້າແລະນ້ຳໃຊ້ ໄດ້ຖືກຕັດແລ້ວ ຢູ່ທີ່ສູນໃນເກາະ Manus ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນ
ອັງຄານຜ່ານມາ ເວລາສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະຍົກໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງທາງທະຫານ Papua New Guinea.
ແຕ່ພວກຜູ້ຊາຍບໍ່ຍອມອອກໜີແລະກັກຂັງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສູນ ໂດຍອ້າງວ່າ
ພວກເຂົາເຈົ້າຢ້ານຈະຖືກທຳຮ້າຍ ໂດຍປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຫາກຖືກສົ່ງໄປອາໄສຢູ່ໃນປະຊາຄົມໃກ້ຄຽງນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ນັ້ນ
ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວເທື່ອ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນ ໄດ້ຢື່ນຟ້ອງສານ
ສູງສຸດໃນPapua New Guinea ເພື່ອຂໍຮ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ປິດສູນດັ່ງກ່າວ ເປັນການ
ຊົ່ວຄາວ.
ນຶ່ງໃນພວກກັກຂັງ ແມ່ນຊາວອີຣ່ານ ທີ່ລະບຸລາວວ່າທ້າວ Behrouz Boochani
ໄດ້ ຂຽນລົງໃນ Twitter ວ່າ ພວກອົບພະຍົບ ແມ່ນໄດ້ພາກັນຂຸດຂຸມເລິກລົງໄປ
ເພື່ອຊອກຫານ້ຳ. ທ້າວ Boochani ຍັງໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ຕື່ມວ່າ ພວກຜູ້
ຊາຍບາງຄົນ ແມ່ນອ່ອນແຮງ ບໍ່ສະບາຍຫຼາຍ ຍ້ອນການຂາດອາຫານການກິນ.
ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ມີໝາຍກຳໜົດໃຫ້ສູນ Manus ປິດລົງ ຫຼັງຈາກທີ່ສານສູງສຸດຂອງ
Papua New Guinea ໄດ້ຕັດສິນ ໃນປີກາຍນີ້ ທີ່ວ່າ ສູນກັກຂັງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະໄດ້ລະເມີດສິດເສລິພາບຂອງພວກຖືກກັກຂັງ.
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